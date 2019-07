Kuščević se vraća u Sabor, evo zašto ga stranka ne može natjerati da se odrekne mandata

Nakon što je razriješen funkcije ministra uprave Lovro Kuščević vraća se u Sabor. No u javnosti su se već pojavili komentari može li on biti dovoljno dobar za zastupnika, ako već nije za ministra

No neki su već problematizirali njegov povratak u Sabor te se pitaju - ako Kuščević nije dovoljno dobar za ministra i političkog tajnika Sabora, kako može biti dovoljno dobar za saborskog zastupnika?

Kuščević je, prema Zakonu o izborima zastupnika u Sabor, imao rok od osam dana za aktivaciju mandata, a to je napravio odmah u srijedu ujutro. Mandat će mu automatizmom biti aktiviran za osam dana, odnosno 18. srpnja.

Iako je premijer Andrej Plenković svojom odlukom mogao razriješiti Kuščevića s mjesta ministra, saborski mandat mu ne može oduzeti. Sam Ustav propisuje da saborski mandat nije obvezujući. To prije svega znači da zastupnik može glasati prema svojoj slobodnoj volji te da mandat ne pripada stranci koju zastupa, odnosno da ga stranka ne može smijeniti u slučaju da glasa protivno njenoj volji.

Drugim riječima, Kuščevića bi HDZ mogao maknuti iz Sabora samo ako se on sam odluči na to. Zakon o izborima zastupnika u Sabor jasno propisuje u kojim slučajevima mandat može prestati prije isteka vremena, a to je u slučaju da sam zastupnik da ostavku, smrću zastupnika ili ako zastupnik pravomoćno bude osuđen na bezuvjetnu zatvorsku kaznu dužu od šest mjeseci.

S pitanjem je li Kuščević dovoljno dobar za saborskog zastupnika jučer se suočio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. 'Dobro znate da je mandat svakog zastupnika njegov mandat i nije isto biti ministar u Vladi i politički tajnik i saborski zastupnik. Zastupnike u Saboru biraju građani', poručio je Jandroković.