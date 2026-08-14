Fotografije iz zraka otkrivaju razmjere vatrene stihije kod Omiša

Ogroman dio prigradskog naselja Brzeta kod Omiša progutala je vatrena stihija, a prema posljednjim informacijama, vatra se postupno širi Omiškom Dinarom prema zapadu i zahvatila je područje drugog prigradskog naselja iznad središta grada, Borka, piše Dalmacija Danas.

'Vatra se proširila iz smjera Lokve Rogoznice, koliko mogu procijeniti i prešla je dužinu od 20-ak kilometara. Nažalost, kuće su gorjele, automobili, nadam se da nitko nije stradao', rekao je stanovnik Brzeta za taj portal.