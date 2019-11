Krstulović Opara objašnjava: Splitski metro nije ukinut, već je transformiran

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara ustvrdio je u ponedjeljak da tzv. splitski metro, odnosno željeznica i linija između Kopilice i gradske luke neće biti ukinuta, već transformirana u 36 ili 39 linija koje spajaju zračnu luku kroz Kaštela integriranom linijom.

"To je upravo ono što smo htjeli kada smo započeli s ovom pričom. Ovo je početak koji će dugo trajati, koji će svoje finale imati kada spojimo zračnu i trajektnu luku. Mi smo je sada spojili integriranim autobusnim i željezničkim prijevozom", kazao je Krstulović Opara.

Gradonačelnik je objasnio kako to znači da se svi oni koji kupe kartu u iznosu od 25 kuna ukrcavaju u Kaštel Lukšiću i nastavljaju dalje prema trajektnoj luci, koja ima svoje stajalište i u Kopilici. Napomenuo je da su promijenili vozni red zbog manjeg intenziteta putnika, ističući kako on sada kroz spajanje Kaštela, Solina i Splita dobiva novi oblik.

Dodao je kako su u međuvremenu pustili integriranu kartu i vožnju te spojili Promet i Hrvatske željeznice, pa sada putnici imaju prigodu da iz zračne luke autobusom stignu do Kaštel Lukšića, a potom istu kartu koriste za vlak do trajektne luke sa stajalištem u Kopilici. Najavio je da će grad tijekom zime krenuti s radovima u Dujmovači, da je "nešto zapelo" s građevinskim dozvolama na Širini i u Sv. Kaji, ali je i to riješeno pa bi sljedeće godine imali još dvije stanice.

Upitan koliko je grad do sada utrošio novca na infrastrukturu gradske željeznice, gradonačelnik je odgovorio kako u ovom trenutku to ne može točno reći. "Obračun, čim budemo imali s Hrvatskim željeznicama, ćemo vam javiti. Jedna trećina je na grad i na suvlasnike Prometa koji ulazi u ovaj posao", kazao je Krstulović Opara.

Istaknuo je kako se s obzirom na broj putnika u gradskoj željeznici ne možemo govoriti o plusu i minusu, već se govori o projektu koji je započeo i koji na svom početku i neće biti popularan kao što će biti u budućnosti.

"Očekujemo da će cijelih godinu dana to trajati i ipak biti donesena odluka o kvalitetnoj trasi koja bi trebala biti građena u narednom razdoblju, kada ćemo uz našu suvremenu zračnu luku dobiti i taj željeznički spoj. Do tada ćemo se snalaziti ovako sa integriranim željezničkim i autobusnim prometom. Svima je jasno da gužve koje se događaju na solinskoj širini i na ulazu u grad ne mogu biti održive".