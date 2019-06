[VIDEO/FOTO] Proradio splitski 'mini-metro', vožnja od predgrađa do Rive traje samo četiri minute

S tri minute kašnjenja, u utorak ujutro s radom je počeo splitski 'mini-metro' - podzemna željeznička veza između predgrađa Kopilica i središta grada, odnosno trajektne luke i Rive. Novi vlakovi na ovoj relaciji prometovat će svakih dvadesetak minuta od 5 do 22 sata, sama vožnja traje točno četiri minute, a cijena karte iznosi 11 kuna te će vrijediti i za splitski javni autobusni prijevoz. Očekuje se da će metro donekle rasteretiti preopterećene gradske prometnice i smanjiti gužve u središtu grada u špici sezone, kada se za pristup luci ponekad čeka i preko sat vremena

Već od ovog ljeta gradski prijevoznik Promet uvest će liniju od zračne luke do Kaštel Staroga, odakle će putnici također vlakovima moći stići do centra Splita. U idućoj fazi obnovit će se i izgraditi nova stajališta u Splitu, Solinu i Kaštelima, a upravo je u izradi studija izvodljivosti za dogradnju pruge koja će napokon spojiti aerodrom i sam centar Splita te se razmatraju njene varijante - kroz naseljeni dio Kaštela ili 'iznad' njih. Tijekom iduće godine, kako je najavljeno, bit će dovršen projektni zadatak i započeta izrada projekata te ishođenje dozvola, a za nekoliko godina Split će tako biti prvi grad u Hrvatskoj sa željezničkom vezom do aerodroma.