[UŽIVO] Selak Raspudić optužila Ćorića za seksizam, on joj proručio da priča sa svojim mužem

Ususret parlamentarnim izborima na Prvom programu HRT-a sučeljavaju se Tomislav Ćorić (HDZ), Rajko Ostojić (Restart koalicija), Krešimir Bubalo (Domovinski pokret), Marija Selak Raspudić (Most), Tomislav Tomašević (Možemo!) i Ivan Vilibor Sinčić (Koalicija Dosta pljačke). Voditelji su Zrinka Grancarić i Mislav Togonal, a urednici Ana Jelinić i Branko Nađvinski

'Meni je ovo vrlo neugodno slušati. To pokazuje ponor naše politike, borbu ega. Oni nisu tu jedni zbog drugih nego zbog birača', kazala je Selak Raspudić na pitanje gdje je Božo Petrov. Dodaje i kako su htjeli poslati ženu. 'Kada su se stisli redovi, samo je jedna žena stigla', dodala je.

Sinčić je kazao: 'Kao što vidimo formirala su se dva bloka. I Most će ući u tu vladu. Mi smo istinska treća opcija. U ovakve kriminalne vlasti nećemo ulaziti.

Ćorić je kazao kako su iza njih četiri izazi+ove godine čiji su rezultat veće plaće i mirovine, manji vanjski dug, bolji kreditni rejting. Tu je i nekoliko kriza. Nudimo sigurnu Hrvatsku, sigurne plaće, mirovine, radna mjesta, jak zdravstveni sustav. Sigurna Hrvatska je jak HDZ.

Selak Rapudić je kazala kako Sinčić očito zna kako će Most ući ili ne ući u Vladu. 'Moja mala Hrvatska tako rijetko radosna', citirala je Vladu Gotovca....

Tomašević je poručio kako je vrijeme da u Saboru dobijemo zeleno-lijevu opciju za 21. stoljeće.

Ostojić je kazao kako imaju program za oporavak hrvatskog gospodarstva i društva. 'Nije vrijeme za prepucavanja, populizam i cirkus. Ovo su ozbiljna vremena', poručio je. Pozvao je građane da izađu na izbore.

Sinčić je kazao Bubalu da je pola ljudi na izborima bilo u HDZ-u i da je njihovo ime nije Domivinski nego imovinski pokret. Bubalo je odgovorio kako je Sinčić sigurno zadovoljan s plaćom u EU parlamentu. Ako je netko uspješan u svojem poslu, meni je drago da je uspješno. Sinčić je kazao da su na Škorimim listama oportunisti.

Ćorić je molio da raspravu orijeniraju prema programima. 'Tomašević je rekao da Domovinski porekt nema Z od zelenog. Za SDP imaju, kaže, puno uvjeta.

Kako planirate sačuvati radna mjesta u recesiji koja dolazi?

Bubalo je kazao da će pad biti duplo veći od devet posto. 'Gospodarstvo moramo rasteretiti, investitori Hrvatsku zaobilaze. Ako je država preskupa, onda ju zaobilazite', kazao je.

Sinčić je kazao da koronakriza nije uništila hrvatsko gospodarstvo nego je pokazala kako su HDZ i SDP uništili hrvatsko gospodarstvo.

Ćorić je kazao kako je Hrvatska u ovu krizu ušla vrlo otporna. 'U ovom trenutku imamo više zaposlenih nego prije koronakrize. Ući ćemo i u jesen spremni i neće doći do masovnog otpuštanja', poručio je.

Selak Raspudić je kazala da je HDZ učinio veliku štetu jer je omogućio velikim trgovačkim centrima da posluju, a kumicama na tržnicama zabranio. Mi ćemo staviti moratorij na kredite i na ovrhe. Ove mjere moraju trajati dulje od tri mjeseca. EU fondovi da, ali oni nisu besplatne. Moramo naći način da sami pomognemo gospodarstvo i moramo smanjiti parafiskalne namete', kazala je.

Tomašević je kazao da nismo došli na broj radnih mjesta od 2008. godine. Ne možemo, kaže uvoziti 60 posto hrane, ne proizvodimo medicinski materijal. To ne možemo bez da ne napravimo zaokret.

Ostojić je rekao kako se čudi da nitko nije spomenuo grad Zagreb i obnovu. To je broj jedan, drugo je zakon o moratoriju na kredite, drogo neporezivi dio dohodka. Nije vrijeme za štednju nego ulaganje. Smanjio bi PDV u poljoprivredi na pet posto.

Sinčić je replicirao Ćoriću i pitao gdje će građani raditi. 'Dali ste zemlju Rusima, naftu Mađarima. U Croscu je ovih dana otpušteno 500 ljudi', kazao je.

Ćorić je spustio Selak Raspudić da nije ekonomistica i da on ne zna što je pročitala s papira.

Ona je pak odgovorila da je takav tip omalovažavanja sramotan i čisti seksizam jer se drugim koji isto nisu ekonomisti nije rugao.

Sinčić je kazao je da Most dva puta doveo HDZ na vlast, a da se sad načelno bori protiv njih.

Kako dalje s koronavirusom? Hoće li se cjepiti?

Bubalo je kazao da on je za cjepivo. Dodao je kako je loše da se sva naglo zatvorilo i naglo otvorilo. Nadoknada za nerad je bila višestruko manje nego što su ljudi gubili. Ona je bila pomoć, no nije trebalo raditi takovo zaključavanje gospodarstva. Nismo dobro reagirali. Najgore je kada to radi jedan čovjek. Najveće zaključavanje su imale Hrvatska i Srbija.

Sinčić je kazao kako su se mjere apsolutne zatvorenosti pokazale promašenim i da je samo ugrožene skupine trebalo izolirati.Ćorić je rekao da Hrvatska ima 108 žrtava i kako su zbog toga nesretni. 'Vjerujemo da smo u odnosu na druge reagirali fenomenalno. Brojke i danas u RH nisu zabrinjavajuće. Spasili smo preko pola milijuna radnih mjesta', istaknuo je.

Selak Raspudić kazala je kako ne misli da će se cjepiti jer nije u ugroženoj skupini. 'Jedno je financijska sigurnost i dostupnost zdravstvene zaštite zbog stroge trijaže zbog korone', kazala je.

Tomašević je kazao kako će sve ovisiti o borju zaraženih. On se misli cjepiti. Smatra da je Nacionalni stožer izgubio kredibilitet.

Ostojić je kazao kako će se cjepiti jer svatko može prenijeti virus onima u ugroženima. Isto smatra kako treba čuvati najranjivije skupine.

Ćorić je rekao kako je posljednja osoba koja bi trebala govoriti o odgovornosti je osoba koja si je sama propisala samoizolaciju pa se iz nje sam izvadila kako bi sudjelovala u debatama.

'Gospodine docent, zvao sam dva epidemiologa, nisu se javili. Moj šulkolega mi je pustio uputnicu, otvorio sam godišnji odmor. Budite sigurni samnom', kazao je.

Tomašević je kazao kako niti njemu nije jasno kako je Ostojić bio u najkraćoj samoizolaciji.

Selak Rapudić je kazala da joj je bilo neugodno gledati Stožer kako brani Plenkovića. 'Više nitko koronu ne shvaća ozbiljno, a za to je kriv HDZ', kazala je.

'Zaštitili su lik, djelo i dodir Andreja Plenkovića. Drugo je privid turističke sezone. Vi mjerite temperaturu, oni u Zadru nisu', kazao je Ostojić.

Sinčić je kazao da je struka pognula kičmu pred politikom. Ćorić je kazao da se trebamo vratiti dva mjeseca unazad i kako je stožer napravio sjajan posao.

Kako dugoročno održati stabilnost mirovinskog sustava?

Sinčić smatra da drugi mirovinski stup treba biti dobrovoljan.

Selak Raspudić je kazala kako nam fali radne snage da imamo održiv mirovinski sustav. Trebaju nam kvalitetne demografske politike, i stvoriti okruženje pravne i gospodarske sigurnosti.

Tomašević je kazao da je trećina umirovljenika na rubu siromaštva. 70 tisuća ljudi dobiva povlaštene mirovine i da to treba maknuti iz mirovinskog sustava.

Ostojić je opomenuo voditelja da ne može reći da se pretrvaramo u naciju staraca nego starijih ljudi.

Da je Ostojić obišao Slavoniju vidio bi ne starce, nego stare starce', kazao je Bubalo

Koja je vizija Hrvatske što se tiče zelene energije?

Tomašević smatra da su obnovljivi izvori energije ključni za razvoj gospodarstva i uvjetovati da većinu komponenti proizvodi Hrvatska. Građani mogu biti suvlasnici obnovljivih izvora kroz zadruge.

Ostojić je kazao kako moramo razvijati 'green deal'. 'Čisto gospodarstvo i dekarbonizacija izvora energije. Na kraju treba sačuvati bioraznolikost Hrvatske', kazao je.

Bubalo je kazao kako treba osigurati alternative i da ne smijemo biti ovisni. Kada govorimo oko kupovini Ine, bitno je i da je to profitabilno i da osigurava povrat investicije.

Sinčić je kazao da su oni prva zelena stranka u Hrvatskoj.

Selak Rapudić je Tomaševiću kazala kako je da samo nju proziva očekivala od Ćorić, a ne od njega. Kazala mu je da nema mnopol na zelene politike.

Ostojić je kazao da pogledaju što HDZ i Bandić rade od Zagreba i Jakuševca.

'Vi i HDZ ste pokazali svoje politike na centrima za gospodarenje otpada koje ste stavili na izvore voda. Vani vam se smiju zbog toga', kazao je Sinčić Ostojiću.

Zdravstvo i liste čekanja

'Ne možete biti i za javno i privatno zdravstvo. Čovjek koji radi u bolnici, ako napuni više od normativa može raditi privatno. 10 milijardi gur u zdravtvu, nikada veći', kazao je Ostojić.

Bubalo je rekao da će nakon izbora padati kosturi iz ormara. 'Država vas s listama čekanja tjera da platite privatnu uslugu. U zdravstvu mora biti objedinjena javna nabava, red je da i država ispunjava svoje rokove', kazao je.

Sinčić je kazao da zdravstveni sustav preživljava zahvaljujući požrtvovnosti ljudi u zdravstvenim sustavu. Kazao je da se cijene lijekova formiraju u skladu s cijenama u razvijenim zemljama. To je lobij jer se cijene ne određuju tržišno nego dekretom.

Ćorić je kazao kako treba afirmirati centralizirani sustav za naručivanje. Tom problemu se već pritupilo. Nekoliko mjeseci sustav nije funkcionirao za vrijeme epidemije.

Selak Rapudić je kazala kako moramo racionalizirati poslovanje. Nedostatak je radne snage i ljudi koji uplaćuju u zdravstveni sustav.

Ostojić je rekao kako je on objedinio javnu nabavu i uštedio 450 milijuna kuna i stekao isto toliko neprijatelja.

Tomašević je rekao da zdravstveno osoblje mora imati bolje prihode no da treba depolitizirati upravljanje zdravstveni ustanovama. Naveo je primjer Srebrnjaka.

Bubalo je kazao kako je Milanović smjenio Ostojića jer nije sredio zdravstveni sustav.

'Moja radna knjižica je na fakultetu. Od nikuda me nisu smjenjivali. Mi se naprosto mijenjamo, čuvamo za druga poluvremena. Pogledajte vašu radnu knjižicu i pitajte se zašto tako često mijenjate zanjimanja', kazao je Ostojić. Bubalo je kazao kako on svakih pet godina mijenja karijere i ima priliku vidjeti.

Novi zakon o pobačaju?

Tomašević je rekao da su oni za besplatan, dostupan i siguran pobačaj.

Ostojić je rekao da bi prekočio tu temu. Spomenuo je da je on donio zakon o medicinki potpomognutoj oplodnji. Nemojte otvarati teme koje su civilizacijsko dno dna. Imat ćemo novi zakon.

Bubalo je kazao kako se zalažu zza život i kako on ima četvero djece. Smatra da je treba ubrzati postupak usvajanja. Volio bi da ima više djece, no ženina je uvjek zadnja.

Sinčić je kazao da njihova platforma nije ideološki opredjeljenja i da svaki zastupnik ima pravo na svoje mišljenje. Kazao je da 200 tisuća djece kod nas živi ispod granice siromaštva.

Ćorić je pak kazao kako je Ustavni sud bio jasan. Zakon je stariji od mene no on nosi bitne komponente i to će biti oredmet proučavanja.

Selak Raspudić je kazala kako je to osjetljiva tema i da sam ima mnogo dvojbi oko nje. Ako krenemo sa zgražanjem, nigdje nećemo doći. Postoji samo jedan cilj, da se smanji broj pobačaja i da taj broj potpuno nestane. Pitala bi Tomaševića kako to da kada spominje 21. stoljeće želi ukinuti priziv savjesti.

Ćorić je rekao da je Selak Raspudić perfidno išla prema njemu s optužbama da ju omalovažava i da je seksistički nastrojen i poručio joj da o tome priča sa svojim mužem. Ona mu je odgovorila da bi bilo zgodno da oni izrekunu svoj stav o pobačaju, a da se ne skivaju iza Ustavnog suda. Kazala je da je njezin supruga kazao da postoje djeca čiji je život nastao silovanjem. Pitala je misli li da njihovi životi nisu vrijedni?

Korupcija?

Bubalo smatra da je potrebna digitalizacija kako bi svaki račun bio dostupan. Treba smanjiti broj općina. Negativni nalazi Državne revizije se moraju žešće sankcionirati.

Sinčić je kazao kako su oni tražili zakon o podrijetlu imovine.