U duelu Plenkovića i Bernardića pobijedio je RTL: Pustili su ih da se svađaju kao djeca u pješčaniku i tako ih ogolili do kraja

Puštanje Bernardića i Plenkovića da se razmašu bez prevelike novinarske kontrole i intervencije u sinoćnjem RTL-ovu duelu pokazalo se zapravo kao dobra odluka.

E, pa sinoć smo, u duelu Davora Bernardića i Andreja Plenkovića vidjeli kako to izgleda kada ih se NE prekida , kada ih se minimalno usmjerava, kada im se dopušta da sami u razgovoru biraju teme i kada ama baš nikakvo 'potpaljivanje svađe' ne dolazi od novinara.

Drugim riječima, pustila ih je da se sami uhvate u koštac jedan s drugim i to nije izgledalo kao gubitak kontrole, nego kao svjesna odluka. I ta se odluka pokazala ispravnom jer je debata Bernardić-Plenković, prvo i prvo, ispala zanimljivija nego što je itko očekivao (premda nećemo pretjerivati - ipak je sve malo predugo trajalo), a drugo - zato što su se duelisti pokazali u punom sjaju svojih političkih i osobnih vrlina i mana.

Naime, Damira Gregoret , jedna novinarki koju se najčešće spominjalo u onim kritikama o tome da je 'prestroga', da prekida ljude i inzistira na zapaljivim temama umjesto na pravim problemima hrvatskoga društva koji bi se tobože mogli riješiti u sat-dva televizijske rasprave - ovaj se put ponašala potpuno drugačije. Vidim danas po komentarima na internetu da je mnogi sad i zbog toga kritiziraju , tvrdeći da je 'izgubila kontrolu' nad svojim gostima, ali ja mislim da to nije točno. Od samog početka debate, naime, vidjelo se da neku preveliku kontrolu i ne pokušava preuzeti , nego da se svjesno stavila u ulogu više tehničkog moderatora negoli novinara. Pazila je da nitko previše ne prekardaši s vremenom te tu i tamo ulijetala s pokojim potpitanjem, ali samo onda kad bi se dvije glavne zvijezde zaplele u beskonačnu petlju tipa ti-si-bezveznjak, ne-nego-si-ti, ne-ti-si, jok-ja-sam pa ih je trebalo razdvajati i vadit' iz pješčanika.

Prepušteni tome da praktički intervjuiraju jedan drugoga, i Plenković i Bernardić su prije svega pokazali da nisu novinari ti koji ih sprječavaju u raspravi o takozvanim 'doista važnim temama za budućnost Hrvatske', nego da su oni sami puno više zainteresirani za međusobno prepucavanje. Bez novinarskog 'upadanja u riječ' i malo žešćeg moderiranja vidjelo se koliko daleko Plenković može otići sa svojim izigravanjem alfa-muškarca te da se spreman sugovorniku obraćati toliko snishodljivo i uvredljivo ('Meni je vas žao', 'Vi ništa ne znate') da je pojam 'osnovne razine poštovanja' ostao tek nevidljiva točkica na horizontu. Vidjelo se, doduše, i da je Bernardić na to bio spreman pa je odgovarao najtežom artiljerijom koja mu je bila na raspolaganju, ali se i vidjelo da mu to uspijeva tek uz pomoć gomile šalabahtera u kojima se nerijetko gubio (ili ih gubio).

Da je bilo novinarskih 'upadanja u riječ', inzistiranja na tome da sugovornik odgovori na pitanje i sličnog ponašanja koje publika u zadnje vrijeme predbacuje novinarima, i jedan i drugi bi imali vremena za predah i eventualno promišljanje onoga što će i kako će reći - ovako to nisu imali. I ispalo je - ako ništa drugo, onda drugačije od svih sučeljavanja koje smo gledali dosad. Jest da je to 'drugačije' razočaravajuće u smislu onoga što su dvojica duelista pokazala ljudima kojima bi htjeli krojiti živote u sljedeće četiri godine, ali to možda isto nije loše. Možda se gledatelji malo osvrnu oko sebe i pomisle: 'Pa nisu valjda oni najbolje što Republika Hrvatska može ponuditi svojim građanima!' Jer očito nisu.

A što se RTL-a i Damire Gregoret tiče, mislim da su sa svojim petočlanim sučeljavanjima i zaključno s ovim duelom pokazali da su se jako dobro snašli u predizbornom programu. Prikupljanje dobrih novinara i mala napredovanja tijekom godina pokazuju da ova televizija svojim informativnim programom postaje sve ozbiljnija konkurencija drugim informativcima u domaćem TV eteru.