Kreće konačni obračun: Ovo su svi kandidati za Kujundžićeva nasljednika, neki od njih već su se gurali u fotelju ministra

Predsjednik Vlade Andrej Plenković objavio je da će, nakon razrješenja Milana Kujundžića u utorak, već u srijedu predložiti njegova nasljednika na mjestu ministra zdravstva. Kao izgledni kandidati spominju se trojica HDZ-ovaca, od kojih su dvojica dosadašnji bliski Kujundžićevi suradnici, no već tijekom dana počela su izranjati i nova imena

'Ako premijer odluči da je potrebno mijenjati čelnika resora, ja ću se odazvati na to. Mislim da sam kompetentan i da su neki rezultati iza mene', kazao je Beroš. Za razliku od Plazonića, suradnju s Milanom Kujundžićem on je opisao kao 'potpuno adekvatnu'.

'Što se tiče naše suradnje, moram reći da smo često imali drukčija viđenja, od samog vođenja Ministarstva do pojedinih projekata. Imao sam više projekata i zamisli za koje smatram da su bile nužne, no ministar nije bio suglasan, pa od toga nije bilo ništa', kazao je Plazonić nedavno za Jutarnji list. Ovaj specijalist interne medicine i subspecijalist kardiologije, kojega je Kujundžić nedavno postavio i za predsjednika Upravnog vijeća KBC-a Rijeka, otvoreno je izrazio ambicije za ministarsku fotelju.

Treći kandidat je bivši ministar zdravstva u vladi Tihomira Oreškovića, Dario Nakić, inače liječnik i bivši ravnatelj u zadarskoj bolnici; on ne dolazi iz samog ministarstva, no zna kako ono funkcionira, pogotovo na kratki rok. Vodio ga je, naime, tek deset mjeseci.

Čak i u tom kratkom periodu uspio se zakačiti s utjecajnim splitskim i dalmatinskim krilom njegova vlastitog HDZ-a kada je objavio namjeru da jedino KBC Zagreb postane sveučilišna bolnica, dok bi svi ostali - uključujući splitski - dobili tek regionalni karakter.

'Ovakav ministar zdravstva kao što je dr. Dario Nakić šteti ugledu HDZ-a i svojim će idejama samo posvaditi HDZ s narodom. Znamo da je ministar dr. Nakić smijenjen s mjesta ravnatelja zadarske bolnice, i to zbog gubitaka. Poslije toga nisam čuo za neke njegove značajnije, a pogotovo pozitivne referencije. Stoga se pitam kakve je on to skupe političke bodove skupio ili kupio u 'političkoj kuhinji' da bi kao anonimac postao ministar zdravstva. Koji to bodovi opravdavaju njegovo političko napredovanje', kazao je splitski liječnik i HDZ-ovac Dujomir Marasović na izvanrednoj sjednici na kojoj su se našli i drugi utjecajni članovi, poput današnjeg političkog tajnika stranke Ante Sanadera.