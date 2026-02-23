Toplinska kupola donosi veliku promjenu vremena

Snažan sustav visokog tlaka blokirat će prodor hladnog zraka, a u mnogim dijelovima Europe temperature će biti dvoznamenkaste, lokalno i do 25 stupnjeva

Kraj veljače donosi naglu i izraženu promjenu vremena diljem Europe. Nakon dugotrajnog zimskog i vlažnog razdoblja, obilježenog snijegom i poplavama, prema prognozama meteorološkog portala Severe Weather Europe, stiže nam izraženo zatopljenje. U posljednjem tjednu veljače nad središnjim dijelom kontinenta razvijat će se snažna toplinska kupola – prostrano područje visokog tlaka zraka koje zadržava toplu zračnu masu i onemogućuje prodor hladnijeg zraka sa sjevera. Taj sustav visokog tlaka, koji djeluje poput poklopca što zarobljava topao zrak, prerasta u Omega blok (oblik atmosferskog uzorka u kojem središnji greben visokog tlaka okružuju dvije ciklone), a time se potpuno blokira dotok hladnog zraka.

Topliji zrak počet će se širiti sa zapada kontinenta. Već početkom posljednjeg tjedna veljače zatopljenje će zahvatiti Španjolsku i Portugal, a potom će se širiti prema Francuskoj, Njemačkoj i dalje prema srednjoj Europi. Od srijede do petka temperature bi u nizinama zapadne i središnje Europe mogle biti 12 do 16 stupnjeva više od višegodišnjeg prosjeka za ovo doba godine. Prema navodima portala Severe Weather Europe, najviše dnevne temperature u južnoj i središnjoj Španjolskoj kretat će se između 23 i 25 °C. U Francuskoj, zapadnoj Njemačkoj i zemljama Beneluksa očekuju se vrijednosti do 20 °C.

Znatno toplija zračna masa od sredine tjedna proširit će se i nad srednju Europu i Balkan. U Njemačkoj, Češkoj, Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj u mnogim nizinskim krajevima temperature bi se mogle kretati između 14 i 18 °C, a u drugoj polovici tjedna zatopljenje će zahvatiti i Slovačku, Mađarsku, Poljsku te južnije dijelove Balkana. Meteorolozi ističu da bi se početkom ožujka moglo vratiti promjenjivije i dinamičnije vrijeme, no zasad prevladavaju signali o stabilnom i natprosječno toplom razdoblju krajem veljače.