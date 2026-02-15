Stiže kratak udar zime: U gorju snijeg, na jugu bura i pljuskovi, a drugdje...

U prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom ili snijegom, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje mogući su izraženiji pljuskovi. Sredinom dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake.
Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar.
Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. Navečer vjetar u slabljenju.
Temperatura zraka između 3 i 7 stupnjeva Celzijusovih, a navečer u osjetnom padu.
Na Jadranu maksimalna temperatura između 10 i 14, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.