Stiže kratak udar zime: U gorju snijeg, na jugu bura i pljuskovi, a drugdje...

B. S. / Hina

15.02.2026 u 09:21

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Pixsell / Autor: Davor Puklavec/PIXSELL
U prvom dijelu dana bit će umjereno do pretežno oblačno, mjestimice s kišom, u unutrašnjosti i susnježicom ili snijegom, osobito u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj. Na jugu zemlje mogući su izraženiji pljuskovi. Sredinom dana postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake.

Puhat će umjeren do vrlo jak sjeverni, na istoku sjeverozapadni vjetar.

Na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita na udare i orkanska. Navečer vjetar u slabljenju.

Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Temperatura zraka između 3 i 7 stupnjeva Celzijusovih, a navečer u osjetnom padu.

Na Jadranu maksimalna temperatura između 10 i 14, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

