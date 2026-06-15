Kraj agonije ili samo zatišje? Ovo su ključna pitanja koja vise nad sporazumom s Iranom

Unatoč optimističnim porukama iz Washingtona i Teherana, sporazum ostavlja niz otvorenih pitanja

Sjedinjene Države i Iran elektronički su potpisali memorandum o razumijevanju kojim bi se trebao otvoriti put prema trajnijem smirivanju sukoba na Bliskom istoku. Dokument su, prema navodima američkih dužnosnika, u nedjelju potpisali američki predsjednik Donald Trump, potpredsjednik JD Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Ipak, unatoč optimističnim porukama iz Washingtona i Teherana, sporazum ostavlja niz otvorenih pitanja. Od budućnosti Hormuškog tjesnaca do iranskog nuklearnog programa, mnogi ključni detalji još nisu razjašnjeni, a Axios ih je izdvojio nekoliko. Primirje je na snazi, ali Hormuški tjesnac još nije otvoren Američki dužnosnici tvrde da je produljeno 60-dnevno primirje odmah stupilo na snagu, uključujući i područje Libanona. Međutim, ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca ne očekuje se prije formalne ceremonije potpisivanja sporazuma koja bi se trebala održati u petak u Ženevi.

Trump je u početku tvrdio da će američka pomorska blokada biti odmah ukinuta i da će tjesnac biti otvoren za plovidbu. Kasnije je ipak poručio da će se to dogoditi tek nakon službene ceremonije. Američka vojska navodno se već priprema za postupno ukidanje blokade, no iranski državni mediji tvrde da se status tjesnaca zasad nije promijenio. Tko će kontrolirati Hormuški tjesnac? Jedno od najvećih otvorenih pitanja odnosi se upravo na budući režim plovidbe kroz Hormuški tjesnac, kojim prolazi oko petine svjetske nafte i ukapljenog prirodnog plina. Washington tvrdi da bi plovidba trebala biti potpuno slobodna, bez cestarina i dodatnih ograničenja. S druge strane, iranski dužnosnici poručuju da Teheran neće u potpunosti odustati od kontrole nad ovim strateški važnim prolazom. Iranska agencija Fars izvijestila je da Iran tijekom 60-dnevnog razdoblja neće naplaćivati prolaz, ali da bi nakon toga mogle biti uvedene sigurnosne i ekološke naknade.

Brodarske kompanije i dalje su oprezne. Neke od najvećih svjetskih tvrtki, poput Maerska, čekaju dodatna sigurnosna jamstva prije nego što ponovno pošalju brodove kroz tjesnac. Što Iran dobiva zauzvrat? Obje strane slažu se oko dviju ključnih pogodnosti za Iran: prekid sukoba i djelomično ublažavanje sankcija koje bi omogućile izvoz nafte. No oko drugih benefita postoje različita tumačenja. Iranski mediji tvrde da Teheran sporazumom dobiva pristup milijardama dolara zamrznutih sredstava, dok američki dužnosnici to opovrgavaju. Prema Washingtonu, pristup tim sredstvima ovisit će o ispunjavanju obveza iz sporazuma, prema modelu 'plaćanje za rezultate'. Amerikanci ipak ne isključuju mogućnost određenih početnih ustupaka ako Iran pokaže spremnost na suradnju. Različita tumačenja istog sporazuma Dodatnu nesigurnost izazivaju različite interpretacije samog memoranduma. Pregovori su uglavnom vođeni preko posrednika, a memorandum predstavlja politički okvir, a ne detaljan međunarodni ugovor.

To ostavlja prostor da obje strane javnosti predstave sporazum na način koji im politički odgovara. Republikanski senator Lindsey Graham upozorio je kako se čini da Teheran i Washington imaju različite predodžbe o tome što je zapravo dogovoreno. Američki dužnosnici tvrde da Iran sporazum prikazuje velikodušnijim nego što on doista jest kako bi ga lakše predstavio domaćoj javnosti. Ključno pitanje: Hoće li doći do nuklearnog sporazuma? Najvažniji dio procesa tek slijedi. Memorandum bi trebao otvoriti 60 dana pregovora o iranskom nuklearnom programu. SAD želi ograničiti ili potpuno ukinuti iranske kapacitete za obogaćivanje uranija te ukloniti postojeće zalihe visoko obogaćenog materijala. Upravo o uspjehu tih pregovora ovisit će i najveći dio ublažavanja sankcija koje Iran očekuje.