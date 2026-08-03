Danska produljila trajanje vojnog roka

Kao posljedica velike ruske invazije na Ukrajinu dvije godine ranije, Danska je odlučila 2024. produžiti trajanje vojne službe i uključiti žene. Danska je članica NATO-a.

20 posto ročnika su žene

"Pogledajte na istok. Trebam li reći nešto više? Naravno, radi se o sigurnosnoj situaciji vezanoj uz Rusiju i što bi ona mogla učiniti ako NATO ne reagira", objasnio je pukovnik Michael Villumsen za AFP tijekom posjeta vojnoj bazi Oksbøl u zapadnoj Danskoj.

"Danas NATO poduzima mjere, a danski je doprinos upravo brzo jačanje naše borbene spremnosti novačenjem", rekao je.