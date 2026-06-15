Trumpov dogovor s Iranom mogao bi sniziti cijene benzina i hrane, ali postoji kvaka

Iako tržišta pozdravljaju mogućnost mira, stručnjaci upozoravaju da će posljedice rata još dugo utjecati na globalno gospodarstvo

Više od tri mjeseca nakon što je sukob između SAD-a, Izraela i Irana gurnuo Bliski istok na rub šireg rata, Washington i Teheran postigli su okvirni sporazum koji bi mogao otvoriti put trajnijem smirivanju situacije. No iako tržišta pozdravljaju mogućnost mira, stručnjaci upozoravaju da će posljedice rata još dugo utjecati na globalno gospodarstvo. Ključno pitanje je hoće li se ponovno normalizirati promet kroz Hormuški tjesnac, jednu od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz nafte i ukapljenog prirodnog plina, piše BBC.

Hormuški tjesnac neće se otvoriti preko noći Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će se, nakon potpisivanja sporazuma, Hormuški tjesnac ponovno otvoriti za međunarodni promet. 'Neka nafta ponovno teče!', poručio je Trump na društvenim mrežama, dodajući da brodovi već počinju napuštati tjesnac i da je plovidba 'potpuno sigurna'. Međutim, podaci o pomorskom prometu pokazuju da se situacija još nije vratila u normalu. Prema informacijama servisa za praćenje brodova MarineTraffic, od nedjelje su tjesnac napustila tek dva broda s aktivnim sustavima praćenja. Većina plovidbe kroz Hormuz praktički je zaustavljena od kraja veljače, a stotine brodova ostale su zarobljene u Perzijskom zaljevu zbog opasnosti od mina i napada dronovima.