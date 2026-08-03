Zelenski otkrio ambiciozan plan za završetak rata s Rusijom

'Jako ćemo se potruditi da se to dogodi prije zime, u jesen. Ali jasno nam je s kim imamo posla i da Putin želi nastaviti odugovlačiti ovaj rat, rekao je Zelenski, piše RBC-Ukrajina.

Ukrajina će nastojati izvršiti dovoljan diplomatski, ekonomski i vojni pritisak na Moskvu kako bi se okončao rat s Rusijom prije početka zime , izjavio je u ponedjeljak predsjednik Volodimir Zelenski .

Govoreći na sastanku ukrajinskih veleposlanika u Kijevu, Zelenski je istaknuo kako Putin priprema novi val mobilizacije i nove udare na Ukrajinu.

'Vidimo prave namjere Rusije', rekao je Zelenski.

No, to neće spriječiti Ukrajinu da kroz različite oblike pritiska, kako vojne, tako i diplomatske, prisili Rusiju da razgovara o miru. Među ostalim, istaknuo je da će Ukrajina nastaviti s napadima na ruske objekte koji 'podupiru ratne napore' u kombinaciji s ekonomskim sankcijama koje su nametnule savezničke vlade.

'Sve te mjere, rekao je, moraju dosegnuti takvu razinu pritiska da Rusiji ne ostane nijedna druga alternativa osim mira', dodao je Zelenski.

Ipak, priznao je da je nemoguće sa sigurnošću predvidjeti kad će taj kombinirani pritisak dati rezultate.