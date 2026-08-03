suša i bolest

Njemačkoj prijeti najlošiji urod šećerne repe u posljednjih 35 godina

V. B./Hina

03.08.2026 u 17:33

Šećerna repa
Šećerna repa Izvor: EPA / Autor: CONSTANTIN ZINN
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Suša, visoke temperature i bolesti poharali su polja šećerne repe u Njemačkoj, a urod na jugu mogao bi biti za trećinu manji nego lani, upozorila je u ponedjeljak udruga proizvođača

Ako se procjene ostvare, ovogodišnja bi proizvodnja bila najniža od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine.

Slabiji urod mogao bi utjecati i na maloprodajne cijene šećera jer su 'podbacili i usjevi u Francuskoj, najvećem europskom proizvođaču šećerne repe, također zbog ekstremne vrućine i suše, naglasila je Udruga proizvođača šećerne repe južne Njemačke.

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Na jugu Njemačke usjevi vidljivo trpe posljedice suše, čak i na područjima koja inače imaju dovoljno vode. Suša je oslabila otpornost biljaka na patogene pa se bolesti lakše šire i repa je postala gumasta i iz nje se može izdvojiti znatno manje šećera.

Repa traži najviše vode upravo u fazi intenzivnog rasta, na kraju srpnja i na početku kolovoza, pa ekstremna suša u tom razdoblju može jako smanjiti prirod. Biljka upravo na vrhuncu ljeta dobiva na masi i formira šećer.

Bavarska udruga okuplja gotovo 10.000 proizvođača koji šećernu repu uzgajaju na oko 100.000 hektara i opskrbljuju sedam tvornica šećera napominje novinska agencija dpa.

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