Njemačkoj prijeti najlošiji urod šećerne repe u posljednjih 35 godina

Slabiji urod mogao bi utjecati i na maloprodajne cijene šećera jer su 'podbacili i usjevi u Francuskoj, najvećem europskom proizvođaču šećerne repe, također zbog ekstremne vrućine i suše, naglasila je Udruga proizvođača šećerne repe južne Njemačke.

Ako se procjene ostvare, ovogodišnja bi proizvodnja bila najniža od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990. godine.

Na jugu Njemačke usjevi vidljivo trpe posljedice suše, čak i na područjima koja inače imaju dovoljno vode. Suša je oslabila otpornost biljaka na patogene pa se bolesti lakše šire i repa je postala gumasta i iz nje se može izdvojiti znatno manje šećera.

Repa traži najviše vode upravo u fazi intenzivnog rasta, na kraju srpnja i na početku kolovoza, pa ekstremna suša u tom razdoblju može jako smanjiti prirod. Biljka upravo na vrhuncu ljeta dobiva na masi i formira šećer.

Bavarska udruga okuplja gotovo 10.000 proizvođača koji šećernu repu uzgajaju na oko 100.000 hektara i opskrbljuju sedam tvornica šećera napominje novinska agencija dpa.