Policija otkrila uzrok nesreće u kojoj je ozlijeđena slovenska predsjednica: Slična stvar dogodila se Plenkoviću

'U prometnoj nesreći ozlijeđene su dvije osobe. Štićena osoba, predsjednica Republike Slovenije, zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok je druga osoba iz vozila teško ozlijeđena. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opću bolnicu Izola', priopćila glasnogovornica Policijske uprave Koper Anita Leskovec, javljaju Slovenske novice.

Mercedesom u Audi

Policija je još u petak obavila očevid zbog kojeg je dionica autoceste bila dulje vrijeme zatvorena.

Prema dosad prikupljenim podacima, 52-godišnji vozač Mercedesa V300, u kojem se nalazila predsjednica, nije držao propisani sigurnosni razmak te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija kojim je upravljao 34-godišnji vozač. Audi je bio vozilo iz predsjedničine pratnje koje se kretalo ispred Mercedesa.