Policija otkrila uzrok nesreće u kojoj je ozlijeđena slovenska predsjednica: Slična stvar dogodila se Plenkoviću

Predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar lakše je ozlijeđena u prometnoj nesreći koja se u petak poslijepodne dogodila na primorskoj autocesti u tunelu Kastelec, po povratku s odmora u Hrvatskoj,a policija je sada objavila detalje nesreće
'U prometnoj nesreći ozlijeđene su dvije osobe. Štićena osoba, predsjednica Republike Slovenije, zadobila je lakše tjelesne ozljede, dok je druga osoba iz vozila teško ozlijeđena. Obje su vozilom hitne pomoći prevezene u Opću bolnicu Izola', priopćila glasnogovornica Policijske uprave Koper Anita Leskovec, javljaju Slovenske novice.
Mercedesom u Audi
Policija je još u petak obavila očevid zbog kojeg je dionica autoceste bila dulje vrijeme zatvorena.
Prema dosad prikupljenim podacima, 52-godišnji vozač Mercedesa V300, u kojem se nalazila predsjednica, nije držao propisani sigurnosni razmak te je prednjim dijelom vozila udario u stražnji dio Audija kojim je upravljao 34-godišnji vozač. Audi je bio vozilo iz predsjedničine pratnje koje se kretalo ispred Mercedesa.
Zbog sumnje na kazneno djelo izazivanja prometne nesreće iz nehaja, policija je o slučaju obavijestila Odjel za istragu i progon službenih osoba s posebnim ovlastima Specijaliziranog državnog odvjetništva Slovenije, kojem je proslijeđena sva dokumentacija vezana uz nesreću.
Oba vozača podvrgnuta su alkotestu i brzom testiranju na droge, a oba nalaza bila su negativna.
U Audiju nije bilo putnika, dok su se u Mercedesu, uz predsjednicu, nalazili njezin tjelohranitelj i još dvije putnice. Prema dosad poznatim informacijama, osim predsjednice i teško ozlijeđene osobe, nitko od ostalih putnika nije zadobio ozljede.
Materijalna šteta procijenjena je na oko 37.000 eura.
Slična stvar dogodila se hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću kada se njegov vozač zabio u vozilo iz pratnje ispred njega.