Trump: Sporazum s Iranom već je potpisan

Vance je ranije u ponedjeljak izjavio da je sporazum digitalno potpisan u nedjelju te da pritom nisu oslobođena nikakva financijska sredstva. Na pitanje kada će tekst memoranduma o razumijevanju biti objavljen , Trump je odgovorio: "Vjerojatno vrlo brzo. Rekao bih neko vrijeme nakon petka... Mislim da će to biti u vrlo skoroj budućnosti."

"Sporazum je u potpunosti potpisan . A tjesnac je, kao što znate, već djelomično otvoren", rekao je Trump novinarima ubrzo nakon dolaska u Evian u Francuskoj. "U petak će biti potpuno otvoren ."

Dodao je i da će Hormuški tjesnac tada biti potpuno otvoren za plovidbu , prenosi Reuters . Govoreći uz francuskog predsjednika Emmanuela Macrona uoči ovotjednog sastanka skupine G7 , Trump je rekao da još ne zna hoće li osobno prisustvovati ceremoniji u Ženevi u petak, ali je potvrdio da će ondje biti američki potpredsjednik JD Vance.

Trump je također rekao da eventualno ublažavanje sankcija Teheranu ovisi o ponašanju iranskih vlasti. "To je doista pitanje ponašanja. Ako budu radili ono što trebaju raditi, tada će to početi stupati na snagu", rekao je američki predsjednik.

Iz Teherana zasad nije stigla službena reakcija na izvješća da je sporazum, koji su obje strane objavile tijekom noći, već potpisan.

Prethodne informacije s obje strane upućivale su na to da će biti službeno potpisan na svečanosti u Ženevi u petak, prenosi Reuters.

Kao podsjetnik na krhkost sporazuma, Izrael - koji je zajedno sa Sjedinjenim Državama pokrenuo rat u veljači i nije bio uključen u pregovore o njegovu okončanju - izveo je napad dronom na automobil u južnom Libanonu, gdje se već mjesecima sukobljava s proiranskim pokretom Hezbolahom.

Potpuni prekid neprijateljstava

Iran je poručio da sporazum mora uključivati potpuni prekid neprijateljstava i na tom području.

Cijene nafte naglo su pale zbog očekivanja da će završetak sukoba ukloniti poremećaje u globalnoj opskrbi energentima, dok su burzovni indeksi snažno porasli, a neki dosegnuli i rekordne razine, prenosi Reuters.

Američka vojska obavijestila je brodarske kompanije da još nije ukinula blokadu iranskih luka.

Prema informacijama koje su iznijele obje strane, sporazum predviđa ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca te produljenje primirja za dodatnih 60 tijekom kojih bi se trebala riješiti najspornija pitanja, uključujući budućnost iranskog nuklearnog programa. dana,

Vance je izjavio da bi konačni ishod sporazuma mogao uključivati i pristup Irana fondu za obnovu vrijednom do 300 milijardi dolara, koji bi financirale arapske države Perzijskog zaljeva, pod uvjetom da Teheran ispuni obećanja o odustajanju od nuklearnog materijala.

Izraelski rat protiv Hezbolaha

Neposredna sudbina sporazuma, međutim, mogla bi ovisiti o situaciji u Libanonu, gdje Izrael paralelno vodi rat protiv Hezbolaha, saveznika Irana, u sklopu šireg sukoba koji je zajedno sa Sjedinjenim Državama pokrenuo protiv Irana u veljači.

Iran tvrdi da preliminarni sporazum zahtijeva prekid neprijateljstava na svim bojištima, uključujući Libanon. Izrael, koji nije sudjelovao u pregovorima, poručuje da zadržava pravo djelovanja protiv prijetnji koje dolaze od Hezbolaha. Sigurnosni izvori navode da su se sukobi na jugu Libanona nakon objave sporazuma smanjili, ali nisu potpuno prestali. U prvom takvom napadu nakon objave sporazuma izraelski je dron pogodio automobil u mjestu Kfar Tebnit na jugu Libanona, pri čemu je poginuo vozač, izvijestili su libanonski državni mediji.

Izraelska vojska zasad nije komentirala napad.

Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca moglo bi pomoći u rješavanju globalne energetske krize izazvane ratom, koji je naštetio Trumpovu političkom položaju zbog rasta cijena goriva u Sjedinjenim Državama. „Brodovi svijeta, pokrenite motore. Neka nafta ponovno teče!”, napisao je Trump u nedjelju. U ponedjeljak je dodao: „Brodovi su počeli ploviti, mnogi natovareni naftom, izlaze iz Hormuškog tjesnaca.”