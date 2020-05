Ravnateljica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Maja Grba Bujević poručila je u srijedu kako KBC Split nije slaba karika borbe protiv koronavirusa, već mjesto u kojem se odvija vrhunska skrb za pacijente. Načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac upozorio je na nove moguće probleme

Puno je, kaže, lakše kad nema epidemije. 'Sada ljudi ne mogu obići svoje najmilije jer bi se to vrlo brzo utvrdilo. No posjeta nema i treba gledati u tom kontekstu. To je nemila situacija, nelagodna situacija za ljude koji rade u KBC-u, obitelji, ravnatelja kojeg poznajem i koji je vrlo vrijedan i stručan. Vjerujem da mu je jako teško, kao i našem ministru', rekla je Grba Bujević. Upitana kako je moguće da dom uputi korisnika u bolnicu bez dokumenata, kazala je kako je inspekcija u tijeku te da treba pričekati nalaz. Načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac rekao je da je, što se tiče Splitsko-dalmatinske županije, ona specifična kao i sve druge županije.

Što se tiče ponovnog dolaska koronavirusa u Istarsku županiju, nakon što je bila 25 dana bez virusa, s putnikom koji je došao zrakoplovom iz Frankfurta, Kozlevac je rekao da je on doputovao prema pravilima koja su vrijedila do tog trenutka.

'Mediji pišu da je riječ o strancu. Moram reći da se radi o Španjolcu koji je oženjen Hrvaticom i ovdje živi i Hrvatska je i njegova domovina te se vratio kući. Sva je sreća što je to bilo u razdoblju u kojem je još vrijedila obavezna mjera samoizolacije. Nama je problem to što smo sedam dana nakon leta dobili informaciju da je iz naše županije osam osoba bilo na letu na kojem su bili pozitivni ljudi. Naša epidemiološka služba preko vikenda žurno je odradila i stavila stvar pod kontrolu te je sreća da je svih osam osoba još bilo u samoizolaciji. Putniku koji je dobio simptome uzet je bris, pozitivan je i on je u bolnici. Otprije tri dana nema više obvezne mjere samoizolacije prilikom takvog dolaska. Svi stranci koji dolaze u Hrvatsku dobiju samo letak o tome kako se moraju ponašati. Nema više provjere, nema više samoizolacije. Jedina mjera kontrole je samodisciplina i samoodgovornost stranaca koji imaju pravo doći i naših državljana te tu očekujem probleme jer može vrlo lako doći do ulaska koronavirusa, što može stvarati probleme sustavu', rekao je Kozlevac.

'No sustav je spreman, mi ćemo se boriti, bit ćemo u suživotu s virusom. Ljudi su jedva čekali da se počne koliko-toliko normalno živjeti. Naši će sustavi morati rješavati opasnost i ugroženost. Morat će se jako voditi računa o tome jer su nam sustavi napregnuti i vrlo lako se može dogoditi da nam u slučaju masovne eskalacije sustav zdravstva bude u problemu', dodao je.