Kotromanovića puknuće brane u Ukrajini podsjetilo na situaciju u Hrvatskoj

'Sličan je to primjer kao dizanje brane od strane JNA i četnika, moram biti direktan, na području Cetinske krajine, odnosno, općine Hrvace. Mi smo imali sreće što je nivo vode bio niži od planiranog. Oni su stavili 20 tona eksploziva, plus tolika količina vode koja je trebala napraviti brzu eroziju i odnijeti sve poput vodene eksplozije dolje do Omiša i niže', rekao vojni analitičar Ante Kotromanović gostujući na N1 Televiziji.

