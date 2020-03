Kosor spustila Kovaču i ekipi oko izmjene izbornog zakona: Za to treba cijela oporba, ne samo optuženici u Saboru

Nakon što je HDZ-ov tim pod vodstvom Mire Kovača objavio programske smjernice u kojima se, među ostalim, zalažu za promjenu izbornog zakonodavstva kako bi dijaspora imala više od tri zastupnika u Hrvatskom saboru, Jadranka Kosor, bivša premijerka, poručila im je da je za to potrebna izmjena Ustava

Bivša predsjednica HDZ-a i nekadašnja premijerka Jadranka Kosor na Twitteru se osvrnula o tom prijedlogu.

'Vidim da se predlažu izmjene izbornog zakonodavstva kako bi se povećao broj zastupnika dijaspore u Saboru. But, za to je potrebna izmjena Ustava, ladies and gentlemen. A to ne ide bez cijele oporbe. Nisu dovoljni samo optuženici u HS-u. (Hrvatskom saboru)', napisala je.