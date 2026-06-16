Kontra svih struja: Kako je tajni briselski pregovarač natjerao Trumpa da čeka

Dok su Bruxelles i Washington pokušavali što prije zaključiti trgovinski sporazum kako bi izbjegli novi carinski rat, jedan je europarlamentarac mjesecima usporavao cijeli proces

Njegovo ime je Bernd Lange, njemački socijaldemokrat i predsjednik Odbora za međunarodnu trgovinu Europskog parlamenta, a mnogi ga smatraju ključnim čovjekom koji je natjerao administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da čeka. Iako na kraju nije dobio sve što je tražio, Lange tvrdi da je osigurao ono što je Europi bilo potrebno: zaštitne mehanizme protiv nepredvidivih poteza Washingtona. Trgovinski dogovor između Europske unije i SAD-a postignut je prošlog ljeta tijekom susreta američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen u Trumpovu golf-odmaralištu Turnberryju u Škotskoj.

Cilj sporazuma bio je smiriti transatlantske napetosti i izbjeći eskalaciju carinskog sukoba. EU se obvezala ukloniti određene carine na američku industrijsku robu, dok je Washington pristao ograničiti carine na većinu europskog izvoza na 15 posto te smanjiti namete na europske automobile. No Bernd Lange smatrao je da je sporazum previše jednostran i da Europu čini ranjivom na političke odluke iz Bijele kuće. Tražio zaštitu od Trumpovih nepredvidivih poteza Lange je uz podršku zastupnika lijevog centra, liberala i Zelenih tražio dodatne zaštitne mehanizme koji bi omogućili EU-u da povuče svoje ustupke ako SAD ne ispuni preuzete obveze. Njegova zabrinutost dodatno je porasla nakon što je Trump zaprijetio aneksijom Grenlanda, a kasnije i trgovinskim sankcijama protiv Španjolske zbog protivljenja američkoj politici prema Iranu.

'Naravno da su mnogi prihvatili američki narativ da se sporazum mora postići brzo, bez obzira na njegov sadržaj. Ali to nije moj stil', izjavio je Lange za Politico. Napetosti zbog carina na čelik Prvi ozbiljni problemi pojavili su se kada je Washington uveo 50-postotne carine na više od 400 proizvoda koji sadrže čelik i aluminij, unatoč ranijem dogovoru s Bruxellesom. Za Langea, čija je savezna pokrajina Donja Saska, dom proizvođača poput Volkswagena i čeličane Salzgitter, to nije bilo samo političko pitanje, već i pitanje radnih mjesta. Njegova dugogodišnja povezanost sa sindikatom IG Metall dodatno je oblikovala njegov pristup trgovinskim pregovorima, u kojima naglašava zaštitu industrije i zaposlenika. Uloga 'lošeg policajca' U pregovorima između europskih institucija Lange je preuzeo ulogu svojevrsnog 'lošeg policajca', dok je europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič imao ulogu pregovarača sklonijeg kompromisu.