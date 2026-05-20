Pao dogovor EU-a i Trumpa oko trgovine: Europa izbjegla carinski rat u zadnji čas

Nezadovoljan sporim europskim procesom ratifikacije , Trump je potom zaprijetio da će od 4. srpnja uvesti carine od 25 posto na europske automobile. Takav potez mogao je ponovno izazvati ozbiljnu trgovinsku krizu između dviju strana Atlantika, čija godišnja robna razmjena doseže oko 1,7 bilijuna eura.

Pregovori su mjesecima bili blokiran i zbog političkih napetosti između Bruxellesa i Washingtona. Situaciju je dodatno zakomplicirala Trumpova prijetnja iz siječnja da bi SAD mogao preuzeti Grenland, autonomni teritorij Danske, kao i odluka američkog Vrhovnog suda koji je u veljači osporio velik dio njegove carinske politike.

Dogovor se temelji na sporazumu koji su Bruxelles i Washington postigli prošlog ljeta u Turnberryju u Škotskoj, u vlasništvu Donalda Trumpa . Prema tom dogovoru, Europska unija pristala je ukinuti carine n a američke industrijske proizvode i dio poljoprivredne robe, dok bi SAD ograničio carine na većinu europskog izvoza na 15 posto, piše Politico .

Europski povjerenik za trgovinu Maroš Šefčovič nakon dogovora poručio je da je EU još jednom pokazao da je ‘pouzdan trgovinski partner koji poštuje svoje obveze’.

Bruxelles ostavio mogućnost suspenzije sporazuma

Prema tekstu kompromisa u koji je uvid imao Politico, Europska komisija moći će suspendirati sporazum ako Washington do kraja 2026. ne smanji carine na europski čelik i aluminij.

Trump je još u travnju potpisao odluku kojom su američke carine na čelik i aluminij dosegnule i do 50 posto, što su brojni europski zastupnici ocijenili kršenjem dogovora iz Turnberryja.

Dogovor predviđa i tzv. sunset klauzulu prema kojoj bi sporazum automatski istekao u prosincu 2029., gotovo godinu dana nakon što bi Trump trebao napustiti Bijelu kuću.

Osim toga, uvedeni su i zaštitni mehanizmi koji omogućuju Komisiji da, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev triju država članica, istraži ugrožava li uvoz ozbiljno europsku industriju. U tom slučaju moguće je djelomično ili potpuno suspendirati trgovinski sporazum.

Podjele unutar Europskog parlamenta

Unatoč postignutom kompromisu, dio zastupnika iz liberalnih i lijevih klubova i dalje se protivi sporazumu te prijeti glasovanjem protiv.

Posebno je sporno to što konačnu procjenu o eventualnom američkom kršenju sporazuma donosi Europska komisija, koja potom odlučuje hoće li ga suspendirati. Dio zastupnika želio je automatizam prema kojem bi sporazum odmah bio suspendiran u slučaju kršenja.

Najveća politička grupacija u Europskom parlamentu, Europska pučka stranka, snažno podupire dogovor. Hrvatska eurozastupnica Željana Zovko izjavila je kako će sporazum ‘spasiti europske tvrtke i dati im prostor za nastavak trgovine s najvažnijim partnerom’.

Glasanje sredinom lipnja

O kompromisu bi se trebalo glasovati tijekom plenarne sjednice Europskog parlamenta u Strasbourgu između 15. i 18. lipnja.

Predsjednik parlamentarnog odbora za trgovinu Bernd Lange, koji je vodio pregovore uime Parlamenta, izjavio je kako je zadovoljan postignutim dogovorom unatoč ustupcima.

‘Osiguravamo stabilnost i sigurnost europskim proizvođačima, iako naravno ne možemo jamčiti da će se SAD uvijek pridržavati sporazuma’, rekao je Lange.