Konstituiran Zastupnički dom parlamenta BiH, predsjedava Borjana Krišto iz HDZ-a

Zastupnica HDZ Bosne i Hrecegovine Borjana Krišto postala je u četvrtak prva predsjedateljica Zastupničkog doma parlamenta BiH u novom sazivu, izabranom na listopadskim izborima, i ona će tu dužnost sukladno načelu rotacije obnašati idućih osam mjeseci

Krišto je izabrana na konstituirajućoj sjednici Zastupničkog doma, održanoj u Sarajevu, a za dva dopredsjedatelja iz reda bošnjačkog odnosno srpskog naroda izabrani su dosadašnji predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić iz Stranke demokratske akcije (SDA) i Nebojša Radmanović, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD), Milorada Dodika.

Sukladno dosadašnjoj praksi imenovanje predsjedatelja i dopredsjedatelja Zastupničkog doma odraz je vladajuće parlamentarne većine, no ona još nije jasno definirana pa su svog kandidata za bošnjačkog dopredsjedatelja predložili i SDA i Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) koja je nominirala svog predsjednika Nermina Nikšića no on nije dobio potrebnu potporu.