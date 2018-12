'Dodik ostaje pod američkim sankcijama dok ne podrži teritorijalni integritet BiH'

Čelnik Republike Srpske i trenutni predsjedatelj Predsjedništva BiH Milorad Dodik ostat će pod sankcijama koje su mu nametnule Sjedinjene Države sve dok ne promijeni svoje ponašanje, a na njihovo eventualno ukidanje neće utjecati činjenica da je izabran za člana Predsjedništva BiH, izjavio je u utorak zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika Matthew Palmer.

"On (Dodik) i dalje ostaje pod sankcijama SAD-a jer to što je postao član Predsjedništva BiH nije jedan od kriterija za uklanjanje sankcija. Dodik zna što se od njega očekuje kako bi sankcije bile uklonjene i željeli bismo vidjeti da on ide tim putem", izjavio je Palmer u intervjuu kojega je dao bosanskohercegovačkim novinskim agencijama tijekom boravka u Sarajevu, kamo je doputovao kako bi sudjelovao na redovitoj sjednici Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u BiH (PIC), kojega čine najznačajnije zapadne zemlje te Rusija i Turska.

Palmer je ujedno najviše rangirani američki diplomat koji se bavi jugoistočnom Europom. Sankcije Dodiku, koje podrazumijevaju zabranu putovanja u SAD, zamrzavanje njegove imovine na američkom tlu te zabranu američkim državljanima da s njim posluju, uvedene su početkom 2017., a Palmer je podsjetio kako su one rezultat "antidaytonskog djelovanja" sadašnjeg predsjedatelja Predsjedništva BiH.