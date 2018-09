Kod Nove Gradiške istjecao plin, oštećenja popravljena

U petak je u Novoj Gradiški dva puta bila oštećena plinska mreža - prvi je put prijepodne zbog građevinskih radova oštećen glavni vod, a popodne je istjecao plin te je pukao i iskočio sigurnosni sustav, no predvečer su, prema izjavi direktora Plin projekta Ivana Helija, oštećenja popravljena.

O prvom oštećenju glavnog voda plinske mreže medije je izvijestio koncesionar Plin projekt navodeći da se to dogodilo tijekom građevinskih radova u 10,30 sati u Ulici Alojzija Stepinca. Pola sata nakon popravka uspostavljena je redovita opskrba.

No u 14,35 sati Policijska postaja u Novoj Gradiški dobila je dojavu o novom oštećenju plinske mreže. Prilikom radova koje je izvodila tvrtka s novogradiškoga područja, na plinskoj mreži došlo je do pritiska te u nekim dijelovima Nove Gradiške pucanja i iskakanja sigurnosnih sustava i istjecanja plina. Odmah su alarmirane stručne službe, koje su u 15,15 sati obavijestile policiju da nema razloga za zabrinutost, da je dotok plina zaustavljen te da je stanje pod kontrolom. Glasnogovornica brodsko-posavske Policijske uprave Kata Nujić rekla je za Hinu da policija nastavlja rad kako bi utvrdila okolnosti u kojima se to dogodilo.

"Nema razloga za zabrinutost. Dotok plina potpuno je zaustavljen i sve se drži pod kontrolom", rekla je Kata Nujić.

U izjavi za Radio Novu Gradišku direktor Plin projekta Ivan Heli potvrdio je da je i drugo oštećenje plinske mreže popravljeno. Zbog sigurnosnih razloga, djelatnici Plin projekta obilaze sva priključna mjesta na području naselja Urije te na području Stepinčeve ulice i Ulice bana Josipa Jelačića i u gradskome središtu, a teren će obilaziti i tijekom vikenda.