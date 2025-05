Noćna mora Velike Britanije: 'Ako nas tu udare stale bi elektrane, tvornice...'

„Naša podmorska infrastruktura je neka vrsta mekog trbuha britanske sigurnosti i ne poduzima se dovoljno“, izjavio je. „Nije pitanje hoće li doći do problema, nego kada. Ovo bi trebalo biti puno veći prioritet za vladu. I ne mislim samo da bude zabilježeno negdje na listi rizika... Potrebni su nam nacionalni napor, nacionalni plan za zaštitu naše podmorske infrastrukture.“

„Nema lakšeg načina da to kažem – ako Langeled bude izbačen iz pogona, kao država smo u ozbiljnom problemu. “

„Budući da bi za njih to bio uski prozor prilike, vjerojatno bi ciljali točke za koje procjenjuju da imaju minimalne pričuve. Langeled je očit primjer... svakako ga vidim kao ključan dio njihove taktike za početak sukoba ili eskalaciju.“

Posljedice napada: crni scenariji

Velika Britanija i dalje oko polovice plinskih potreba pokriva domaćom proizvodnjom iz Sjevernog mora, no rezerve su u padu. Ako bi opskrba preko Langeleda bila prekinuta, a istovremeno došlo do prekida uvoza LNG-a iz SAD-a, što stručnjaci ne isključuju, došlo bi do ozbiljne energetske krize.

„Velik je rizik da izgubimo Langeled i da SAD prestane slati LNG terete, što je bolno izgledan scenarij“, tvrdi Bell. „Jedno bismo možda izdržali, ali ne i oboje bez racionalizacije.“

U slučaju višestrukog napada na plinovode, zakon dopušta proglašenje izvanredne situacije u opskrbi plinom. Tada bi se prvo gasile elektrane na plin, što bi izazvalo nestanke struje. U težim slučajevima, moguće je i isključivanje tvornica i kućanstava iz mreže.

Britanski Nacionalni registar rizika predviđa da bi obnova napadnute plinske infrastrukture mogla potrajati do tri mjeseca, uz prekide u opskrbi električnom energijom do tri sata dnevno.