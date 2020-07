Kninski gradonačelnik o Milanovićevoj izjavi da se od Knina stvara mitsko mjesto: Želi izazvati sukob, a ne smiriti situaciju...Vrijeđa nas

Gradonačelnik Knina Marko Jelić u emisiji Novi dan komentirao je predstojeću proslavu obljetnice Vojno-redarstvene akcije Oluja, reagirao na izjave predsjednika RH Zorana Milanovića o Kninu te govorio o epidemiološkim mjerama na proslavi 5. kolovoza

'S obzirom na to da se radi o 25. obljetnici, brojne udruge raspitivale su se o dolasku u Knin. Ove godine vjerojatno bi bilo značajno više ljudi nego proteklih, ali pozivam sve da se pridržavaju mjera koje je propisao Stožer i da sačuvamo zdravlje', apelira kninski gradonačelnik na N1.

Kaže kako je program obilježavanja Oluje praktički identičan i kako su promijenjena vremena događanja s obzirom na to da neće imati ljudi na kninskoj tvrđavi te da ne bi trebalo biti nikakvih nepoznanica.

'Hrana i piće su isključeni upravo zbog sigurnosti, ali sve ostale aktivnosti - od dolaska visokih dužnosti do podizanja zastave i misa - to je isto kao i prošlih godina, samo na drugim mjestima i s drugačijom satnicom', pojašnjava Jelić.

Milanović u Kninu

Jelić je napomenuo da od 2017. u Kninu nije zabilježen nijedan incident.

'Ono što je sadašnji predsjednik doživio u Kninu, to nije bilo vezano uz Kninjane, već ljude koji su došli. Oluja mora biti odmaknuta od politike', rekao je.

Milanović je gostujući u 'Točki na tjedan' u nedjelju kazao kako se Kninu daje mitsko značenje. 'Tvrđava ima značenje, ali ono dolje kod kolodvora nije mitsko i simboličko mjesto novije hrvatske povijesti. Mislim da proslava treba biti i u Zagrebu', rekao je Milanović.

'U medijskom prostoru ponovio sam da je Knin tijekom 1300 godina najvažniji grad ili mjesto. Ovo nije bilo potrebno. S druge strane, vrijeđa nas. Ne možemo rješavati nekakav problem tako da stvaramo neke nove probleme. Čini mi se da se na ovaj način želi izazvati sukob, a ne smiriti situaciju. Nije u redu komunicirati na taj način. Nadam se da više neće biti tako', komentirao je Jelić Milanovićevu izjavu.

'Svaka žrtva je žrtva'

Osvrćući se na poruke da bi se trebalo pokloniti i žrtvama u Gruborima, Jelić je kazao da je svaka žrtva žrtva.

'I mi se moramo prije svega s poštovanjem i respektom odnositi prema nevinim žrtvama, bez obzira je li to bilo uzrokovano s naše strane ili neke druge. S Ministarstvom obrane grad Knin je probio put do Grubora. To je Hrvatska vojska, ne zločinci koji su nešto napravili i koji sve te ljude blate na način da veličaju neke loše ljude koji su napravili loše stvari', rekao je Jelić.

Ističe kako svi moraju biti svjesni toga da je Oluja završila jako dug, razarajući i krvav rat.

'Ne smatram da mi trebamo raditi neku scenu zbog toga hoće li gospodin Pupovac i Milošević doći u Knin na taj dan. Doći će kad budu osjećali da trebaju doći', smatra Jelić.