Puhovski: 'Milanović je uvijek bio kontradiktoran, ali ovdje se radi o izvanrednim mjerama i izvanrednom stanju. Nevažno je kakva je bolest'

Politički analitičar Žarko Puhovski u N1 Dnevniku komentirao je izjave predsjednika Zorana Milanovića u Toči na tjedan. Milanović koronu zove karijesom, pa poziva na izvanredno stanje. Puhovski kaže kako je on uvijek bio kontradiktoran.

"On je uvijek težio kontradikcijama, ali ovdje se ne radi o bolesti i izvanrednom stanju. Radi se o izvanrednim mjerama i izvanrednom stanju. Nevažno je kakva je bolest. Neka su ljudska prava bila zanijekana tjednima, a neka mjesecima, od prava na kretanje, do prava na rad. O tome sam govorio i ranije, to je trebalo pokriveno člankom Ustava 17. Važno je da je netko ocijenio bolest toliko važnom da se neka ljudska prava ponište, i to je trebalo nekako službeno provesti kroz članak 17. Ustava", rekao je Žarko Puhovski. Kazao je kako ga je uloga diskretnog predsjednika odvela na drugu stranu i sada mu je vjerojatno žao.

"Zoran Milanović je govorio da mu se po glavi vrti kraljevski tip uloge, on ne želi zasjeniti Sabor kada se tamo pojavi. No on je taj Sabor sazvao, on je zvao Jandrokovića i ostale na prvo zasjedanje. Bilo je logično da dođe. Pokazao je nerazumijevanje vlastite funkcije. Njegova funkcija nije da izaziva kontroverze o ulozi predsjednika, nego da sustav funkcionira dobro. Milanović se u intervjuu negativno odnosio prema SDP-a. No njemu je i dalje u glavi ideja vođe SDP-a. Kadroviranje je važno, ali važan je i program. On sebe i dalje vidi kao značajnog stranačkog političara", rekao je Puhovski.