Kinezi žele graditi Sveučilišnu bolnicu

Kineska medicinska kompanija u vlasništvu države Sinopharm Internacional zainteresirana je za gradnju Sveučilišnih bolnica u Splitu, Zagrebu i Osijeku, a tim povodom u ponedjeljak je održan prvi sastanak u KBC-u Split

Ministar zdravstva Milan Kujundžić rekao je da 'to investiranje znači nove Firule i Križine', da će bolnica biti hrvatsko vlasništvo, kao i organizacija, te osoblje, ali da bi se istovremeno u toj bolnici liječili i Kinezi s obzirom da izuzetno cijene naše liječnike. Od toga bi se, dodao je ministar, onda vraćao kredit.

Na pitanje tko bi radio u toj bolnici s obzirom da već sada u postojećoj bolnici na dvije gradske lokacije nedostaje liječnika ministar je odgovorio 'da će kao kroz stoljeća iza i ispred nas raditi Hrvati'.

Župan Blaženko Boban je potvrdio da je Klis jedna od potencijalnih lokacija za buduću Sveučilišnu bolnicu i da od ulagača sada čekaju da im pošalju informacije o tomu koliko prostora treba za takvu bolnicu, kao i sve uvjete za bolnicu.

Istaknuo je kako je moguće da isti investitor uloži novac i u Hitni objedinjeni bolnički prijem (HOBP). Kinezima je bitno da u blizini buduće bolnice bude auto cesta, ali i zračna luka, dodao je župan Boban.

Ravnatelj KBC Split Julije Meštrović naglasio je kako je bolnici u interesu završiti započete projekte kao što je Centar za akutnu medicinu, Polikliniku i Istraživački centar na Križinama, te najavio kako će se iduće godine započeti graditi regionalni Transfuzijski centar.

'Moramo misliti i planirati blisku budućnost, a ako postoji bilo kakva mogućnost nove Sveučilišne bolnice s objedinjavanjem svih sadržaja koji trebaju našim građanima, ali i šire to je izvanredno. To treba prihvatiti i podržati. Mi moramo nastaviti raditi započeto jer nemamo izbora. U to smo puno uložili', poručio je čelni čovjek bolnice.

Na sastanku su bili i kineski predstavnik Bruce Juan, župan Blaženko Boban, gradonačelnik Andro Krstulović Opara, načelnik općine Klis Jakov Vetma, politički tajnik HDZ-a Ante Sanader i brojni drugi. Sastanak u Splitu nastavak je suradnje koja je počela u travnju ove godine nakon što je premijer Andrej Plenković zajedno s kineskim premijerom Li Keqiangom u Zagrebu potpisao deset ugovora za različita područja od izvoza mlijeka i mliječnih proizvoda u Kinu do sporazuma između Hrvatske banke za obnovu i razvoj i Kineske razvojne banke.