Kineski proizvođač imao nepoštenu prednost na europskom tržištu? Kreće istraga

Europska komisija najavila je detaljnu istragu kako bi utvrdila je li kineski proizvođač vjetroturbina Goldwind možda dobio subvencije koje su mu osigurale prednost pred konkurencijom na tržištu Europske unije.

Komisija je započela preliminarnu istragu još 2024. godine slanjem zahtjeva za informacijama nekolicini tvrtki, uključujući Goldwind. Preliminarni nalazi pokazuju da je Goldwind možda dobio subvencije koje "remete unutarnje tržište" EU-a, uključujući "bespovratna sredstva, povlaštene porezne mjere i povlašteno financiranje u obliku zajmova", navode u Komisiji. Te subvencije možda su Goldwindu osigurale povoljniju tržišnu poziciju u odnosu na konkurenciju u sektoru vjetroturbina, dodaju.

Kina će pozorno pratiti istragu Nova istraga trebala bi pokazati i jesu li potvrđeni preliminarni nalazi, napominju u EK. Kinesko ministarstvo trgovine poručilo je pak u srijedu da će pozorno pratiti istrage EU-a u tvrtki Goldwind. Peking je pak, kako prenosi kineska novinska agencija Xinhua, pozvao u srijedu Europsku uniju da poštuje svoju obvezu o otvorenom tržištu i ravnopravnoj konkurenciji.