dobivene subvencije

Kineski proizvođač imao nepoštenu prednost na europskom tržištu? Kreće istraga

I.K./Hina

05.02.2026 u 01:41

Tvrtka Goldwind
Tvrtka Goldwind Izvor: EPA / Autor: ALEX PLAVEVSKI
Bionic
Reading

Europska komisija najavila je detaljnu istragu kako bi utvrdila je li kineski proizvođač vjetroturbina Goldwind možda dobio subvencije koje su mu osigurale prednost pred konkurencijom na tržištu Europske unije.

Komisija je započela preliminarnu istragu još 2024. godine slanjem zahtjeva za informacijama nekolicini tvrtki, uključujući Goldwind.

Preliminarni nalazi pokazuju da je Goldwind možda dobio subvencije koje "remete unutarnje tržište" EU-a, uključujući "bespovratna sredstva, povlaštene porezne mjere i povlašteno financiranje u obliku zajmova", navode u Komisiji.

Te subvencije možda su Goldwindu osigurale povoljniju tržišnu poziciju u odnosu na konkurenciju u sektoru vjetroturbina, dodaju.

vezane vijesti

Kina će pozorno pratiti istragu

Nova istraga trebala bi pokazati i jesu li potvrđeni preliminarni nalazi, napominju u EK.

Kinesko ministarstvo trgovine poručilo je pak u srijedu da će pozorno pratiti istrage EU-a u tvrtki Goldwind.

Peking je pak, kako prenosi kineska novinska agencija Xinhua, pozvao u srijedu Europsku uniju da poštuje svoju obvezu o otvorenom tržištu i ravnopravnoj konkurenciji.

Kina nije zadovoljna najavljenom istragom EU-a - ilustracija
Kina nije zadovoljna najavljenom istragom EU-a - ilustracija Izvor: EPA / Autor: OLIVIER HOSLET

Protekcionistički signal

Bruxelles bi trebao prestati pribjegavati jednostranim ekonomskim i trgovinskim alatima i uvoditi kineskim poduzećima diskriminirajuće i restriktivne mjere, rekao je na konferenciji za novinare glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Lin Jian.

Takvi potezi šalju protekcionistički signal, štete ugledu EU-a i narušavaju sklonost kineskih tvrtki ulaganjima u Europu, dodao je Lin.

Kina namjerava odlučno štititi legitimna prava i interese kineskih poduzeća, zaključio je glasnogovornik, prema izvješću Xinhue.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Nestlé beba supreme Pre 800g

Nestlé beba supreme Pre 800g

Novo povlačenje hrane za bebe: 'Vratite ga u trgovinu'
natječaj za posao

natječaj za posao

Europska komisija traži novu generaciju birokrata: Evo kolike plaće se nude
tema-nepoznata

tema-nepoznata

Čuli se Trump i Xi, javili se Rusi: 'Bili smo obaviješteni'

najpopularnije

Još vijesti