Kineski ministar iz Ljubljane odbrusio Trumpu: Mi ne ratujemo niti to planiramo

B. S. / Hina

13.09.2025 u 19:44

Wang Yi, kineski ministar vanjskih poslova
Wang Yi, kineski ministar vanjskih poslova Izvor: EPA / Autor: ALEXANDER KAZAKOV/SPUTNIK/KREMLIN POOL
Kina ne sudjeluje u ratovima niti ih planira, rekao je u subotu njezin ministar vanjskih poslova, nakon što su Sjedinjene Države pozvale saveznike da uvedu carine ruskim kupcima nafte, među kojima je i Kina.

SAD poziva zemlje koje kupuju rusku naftu da prestanu to činiti dok pokušava osigurati i okončati ruski rat u Ukrajini. Washington je uveo carine Indiji zbog kupnje ruske robe, ali se suzdržao od kažnjavanja Kine, koja Rusiju smatra strateškim partnerom.

Rat ne može riješiti probleme, a sankcije ih samo kompliciraju, rekao je kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim slovenskim kolegom u glavnom gradu Slovenije, Ljubljani, prema izjavi njegova ministarstva.

