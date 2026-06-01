Kineski lovac deklasirao europskog rivala? Objavljen rezultat vojne vježbe

Prema navodima pakistanskih medija, riječ je o zračnoj vježbi Zilzal-II, održanoj u siječnju 2024. godine . U simuliranim zračnim dvobojima sudjelovali su pakistanski J-10CE i katarski Eurofighter Typhooni , a kineski i pakistanski mediji rezultat predstavljaju kao dokaz da kineska vojna tehnologija može parirati, pa čak i nadmašiti najmodernije zapadne borbene avione.

Kineski adut na izvoznom tržištu

J-10CE izvozni je model kineskog višenamjenskog lovca koji proizvodi Chengdu Aircraft Corporation. Opremljen je radarom s aktivnim elektroničkim skeniranjem (AESA), naprednim sustavima elektroničkog ratovanja i projektilima PL-15E dugog dometa.

Kina ga posljednjih godina promovira kao cjenovno povoljniju alternativu zapadnim zrakoplovima poput američkog F-16 ili europskog Typhoona, posebno za države koje nemaju pristup najnaprednijem zapadnom naoružanju.

Pakistan je među najvećim korisnicima tog tipa zrakoplova te ga kupuje za modernizaciju svoje flote.

Eurofighter na papiru ima prednost

S druge strane, Eurofighter Typhoon smatra se jednim od najnaprednijih borbenih aviona današnjice. Razvijen je u suradnji Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Italije i Španjolske, a katarsko ratno zrakoplovstvo koristi među najmodernijim verzijama te letjelice.

Typhoon raspolaže snažnijim motorima, većom nosivošću i naprednim radarom CAPTOR-E, a posebno važna prednost njegova je mogućnost korištenja projektila Meteor, jednog od najubojitijih projektila zrak-zrak na svijetu.

Za razliku od klasičnih projektila, Meteor koristi ramjet pogon (nabojno-mlazni motor) koji mu omogućuje održavanje velike brzine tijekom cijelog leta, čime značajno povećava šanse za pogodak i smanjuje mogućnost izbjegavanja.