Kina tvrdi da nema nikakvu namjeru uplitati se u američke izbore

Kina je u četvrtak objavila kako nema nikakvu namjeru uplitati se u američke izbore, odgovarajući na navode bivšeg Trumpova savjetnika za nacionalnu sigurnost Johna Boltona o tome da je američki predsjednik zatražio od kineskog kolege Xi Jinpinga pomoć u ponovnom osvajanju izbora

Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian kazao je to upitan da prokomentira Boltonove navode iz ulomaka njegove knjige, što ih je objavio New York Times.

Bolton, kojega je Trump smijenio u rujnu prošle godine nakon 17 mjeseci u Bijeloj kući, također optužuje predsjednika da je želio zaustaviti istrage kako bi 'učinio osobnu uslugu diktatorima koji mu se sviđaju', piše u ulomcima Boltonove knjige u New York Timesu. Bijela kuća zasad nije komentirala te navode.

Optužbe su dio knjige čije tiskanje američka vlada pokušava zaustaviti tužbom, tvrdeći da sadrži povjerljive podatke i da će naštetiti nacionalnoj sigurnosti. Ulomci iz knjige 'The Room Where It Happened: A White House Memoir' objavljeni su u Wall Street Journalu, New York Timesu i Washington Postu.

Cijela knjiga trebala bi biti objavljena 23. lipnja. Boltonove optužbe daju dodatni materijal Trumpovim kritičarima uoči predsjedničkih izbora 3. studenoga, uključujući bilješke sa zatvorenih sastanaka Trumpa i Xija.