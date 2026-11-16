Pogledajte kako Vučić tvrdi da je osobno spriječio građanski rat u Srbiji: 'Sve ću otkriti sutra'

Bivši srpski predsjednik odlučno odbacuje tvrdnje da je Europska unija intervenirala kako bi spriječila moguće nasilje i poručuje da je upravo on osobno spriječio sukobe i građanski rat. Dan uoči konstituirajuće sjednice novog parlamenta najavio je da će javnosti otkriti detalje koji, kako tvrdi, dosad nisu bili poznati.

Povod njegovu obraćanju bila je izjava bivše belgijske veleposlanice u Srbiji Denise de Hauer, koja je u razgovoru za televiziju Insajder ustvrdila da je Europska unija izvršila pritisak na Vučića kako bi povukao sigurnosne snage raspoređene u Pionirskom parku i spriječio eskalaciju napetosti.

Prema njezinim riječima, EU nije bila samo promatrač događaja uoči izbora i tijekom izborne noći. Oko zgrade Predsjedništva i Republičkog izbornog povjerenstva bile su raspoređene brojne sigurnosne snage, što je dodatno pojačalo strah od mogućih sukoba.

Vučić takvu verziju događaja odlučno odbacuje.

'Nitko me nije nazvao, nitko mi nije rekao ni riječ'

U videoporuci objavljenoj na Instagramu Vučić je tvrdnje da ga je intervencija iz Europske unije spriječila u izazivanju incidenata nazvao 'najbrutalnijom laži'.

'Nitko me nije nazvao od 20 sati, nitko mi nije rekao ni riječ', poručio je.

Prema njegovim tvrdnjama, tijekom izbornog dana imao je samo jedan telefonski razgovor, i to povezan s incidentom u Lazarevcu. Odbacio je mogućnost da je odluku o priznavanju izbornih rezultata donio pod bilo čijim pritiskom.

Vučić tvrdi i da su pripadnici vojnog i policijskog zapovjednog kadra bili unaprijed upoznati s njegovom namjerom da prizna izborni poraz.

'Imam 12 zapovjednika kojima sam to priopćio, da ću priznati izborni rezultat. I u vojsci i u policiji svima je sve jasno', rekao je.

Najavio otkrivanje detalja u parlamentu

Posebnu pozornost izazvala je njegova najava da će o događajima iz izborne noći govoriti u utorak, 17. studenoga, tijekom konstituirajuće sjednice Narodne skupštine.

Vučić je poručio da će tada iznijeti svoju verziju događaja, uključujući tvrdnje o tome tko je želio izazvati sukobe i na koji ih je način, prema vlastitim riječima, spriječio.

Najavio je da će javnost doznati 'tko je želio izazvati građanski rat' te kako je on, kako tvrdi, spriječio sukobe i sačuvao stabilnost Srbije. Za takve tvrdnje zasad nije iznio dokaze koji bi omogućili neovisnu potvrdu njegove uloge u sprječavanju mogućeg nasilja.

Srbija pred početkom novog političkog razdoblja

Vučićevo obraćanje dolazi u osjetljivom trenutku za srpsku politiku. Nakon pobjede Studentske liste na izborima 25. listopada, novi saziv parlamenta trebao bi se prvi put sastati u utorak.

Studentska lista osvojila je 140 od ukupno 250 zastupničkih mjesta, dok će Vučićeva Srpska napredna stranka sa 103 zastupnika djelovati iz oporbenih klupa.

Time završava dugogodišnje razdoblje parlamentarne dominacije SNS-a, a pred pobjednicima izbora sada je sastavljanje nove vlade i provedba reformi koje su najavljivali tijekom kampanje.

Upravo uoči tog političkog prijelaza ponovno su se otvorila pitanja o ulozi sigurnosnih službi, događajima u izbornoj noći i okolnostima u kojima je Vučić priznao poraz.

Bivša belgijska veleposlanica tvrdi da je intervencija Europske unije bila važna za sprječavanje mogućih sukoba. Vučić, s druge strane, inzistira na tome da je odluke donosio samostalno.

Njegovo najavljeno obraćanje u parlamentu moglo bi donijeti nove pojedinosti, ali zasad je riječ o suprotstavljenim tvrdnjama čija činjenična osnova nije u cijelosti javno razjašnjena.