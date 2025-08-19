Kim Jong-un: Vježbe Južne Koreje i SAD-a najočitiji su izraz volje da izazovu rat

Kim je također pozvao na "brzo širenje" nuklearnog oružja tijekom inspekcije razarača Choe Hyon prethodnog dana, prema Korejskoj središnjoj novinskoj agenciji (KCNA).

Sjevernokorejski vođa rekao je i da su "intenzivirana vojna veza i demonstracija snage između SAD-a i Južne Koreje najočitija manifestacija njihove volje da rasplamsaju rat i izvor uništavanja mira i sigurnosti u regiji", piše KCNA.