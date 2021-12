Kesić u Nedjeljom u 2: Gostovanjem u emisiji već sam postao izdajnik, koji pravi Srbin bi to napravio

Gost emisije HTV-a Nedjeljom u 2 jedan je od najpoznatijih srpskih novinara i autor kultne TV emisije "24 minuta" Zoran Kesić. Govori o tome je li uzdrmana vlast srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića te što se to posljednjih tjedana događa u Srbiji vezano uz masovne prosvjede.

Prosvjednici zahtijevaju da se iz prostornih planova izbriše projekt Jadar - Rio Tinto te da se donese zakon po kojem će biti zabranjena eksploatacija litija na teritoriju Srbije.

Novinar Zoran Kesić, koji je i satiričar, rekao je kako kada ga ljudi sretnu na ulici očekuju da kaže nešto smiješno. Prolaznici traže da se s njime fotografiraju, pa i sa svojom djecom.

- Iako mi i nije do fotografiranja i smijeha, ja sebe dovedem u smijeh i kažem nešto smiješno, rekao je Kesić u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2 te dodao kako ne želi biti hejter prema njima, a oni ga zaustavljaju i hvale mu emisiju.

Smatra kako će ovo gostovanje netko iskoristiti protiv njega, vidio je već negativne komentare i neki su mislili da je već gostovao. - Samom činjenicom da gostujem tu ja sam izdajnik jer koji bi pravi Srbin, patriot, gostovao u emisiji Nedjeljom u 2 ikad, rekao je Kesić.

O svojoj TV emisiji, čiji je autor "24 minuta", Kesić je rekao kako mu je uzor za emisiju Jon Stewart i Stephen Colbert sa svojim emisija. - Srž emisije je scenarij koji je ponekad teško smisliti, koja tema, iz kojeg kuta. No kada ga napišemo, snimanje je puno lakše, rekao je.

Na konstataciju voditelja emisije Nu2 Aleksandra Stankovića da mu je predsjednik Vučić podignuo popularnost jer mu je nepresušna tema za satiru, Kesić je rekao kako je to nešto najljepše što je itko ikad rekao za Vučića.

- Nije nas dignuo Vučić nego okolnost da smo se oformili u razdoblju nastanku povoja Srpske napredne stranke na vlasti. Mi smo počeli emisiju 2013. godine kada su oni slavili 5 godina osnivanja, a na vlast su došli 2012. To je bila mlada vlast, mnogo je bila benignija situacija tada. Nisam bio toliko oštar i gorak, no sa zaoštravanjem situacije u društvu, s gadostima koje su se događale u Srbiji i naša je emisija postajala ogledalo te situacije, nažalost, rekao je Kesić.

Misli da je Vučić zagospodario svima aspektima života u Srbiji. - Sve institucije, sve tri grane vlasti su pod njegovom kontrolom, pravosuđe, zakonodavna i izvršna vlast, jedan čovjek se pita za sve. Svakodnevno krši ustav i izlazi izvan svojih nadležnosti, a no onda kad ga netko stjera u kut za neku odgovornost nije kriv on nego ministri i savjetnici, objasnio je Kesić.

Na pitanje kako je Vučić izgubio bitku je li možda dobio rat Kesić misli da je ovo prva stepenica prema potpunom urušavanju Vučićeve kule zasnovane na laži, demagogiji i zapošljavanju poslušnih. - Kula mu se zasniva na jednoj i najvažnijoj osobini u životopisu ako se želi biti uspješan u Srbiji, a to je poslušnost, rekao je Kesić.

Dodao je kako na televizijama koje kontrolira emisije uređuju njegovi analitičari koji vođe prosvjeda uspoređuju s Osamom bin Ladenom. - No pada mu popularnost te raste popularnost boraca za zrak, vodu i zemlju odlučio je da postane racionalan političar i državnik. Bio je nekad nacionalist tzv. "fuj Europa" i kada je shvatio da od toga nema ništa postao je Europejac. Ono može biti što hoće, biti sve, samo s jednim zadatkom - da ostane na vlasti, objasnio je Kesić.

a prosvjede je rekao da sada neki pričaju je li se uzdrmala vlast Vučiću, no on smatra da treba prodrmati građane jer su u apatičnom stanju duže vrijeme. - Narod se mora pokrenuti, zaboravili smo da možemo, blokade prometnice su mi pokazali da postoji energija i da se ljudi mogu ujediniti oko toga što svima smeta, a to je trovanje zemlje. Pa hajdemo dalje, nije to jedina stvar, smatra Kesić. Govoreći o litiju, rekao je kako bi se to mora pametno iskoristiti, no treba vidjeti po kojoj cijeni.