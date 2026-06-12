KBC Split vraća pacijente s pregleda zbog odjeće: 'Ljudi nam dolaze i u kupaćim kostimima'

Posljednjih dana brojni Splićani ostali su iznenađeni pravilima odijevanja koja se provode u KBC-u Split. Sve je više slučajeva u kojima zaštitari vraćaju građane s ulaza jer nisu primjereno odjeveni za boravak u zdravstvenoj ustanovi.
Iz bolnice ističu kako se pravila ne razlikuju od onih koja vrijede u drugim javnim institucijama te naglašavaju da se od pacijenata i posjetitelja očekuje pristojna odjeća, javlja Nova TV.
'Dakle, mi imamo zaista slučajeva da ljudi dolaze u izrazito kratkim hlačama, u majicama potpuno golih ramena, golog trbuha. Imamo slučajeva i kad doslovno dolaze u kupaćim kostimima. I to zaista nije primjereno', rekla je glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.
Dodala je kako se takve osobe na ulazu zamole da se prikladno odjenu te da se potom vrate na pregled ili drugu zdravstvenu uslugu.
Među građanima mišljenja su uglavnom podijeljena, no većina smatra da određena pravila trebaju postojati. 'Normalno je da imate gornju majicu kako treba i duge hlače dolje i tenisice', rekao je jedan od građana, dok drugi poručuju da je primjereno odijevanje očekivano u svim javnim ustanovama.
S pravilima nisu bili upoznati ni neki strani posjetitelji. Njemački turisti Hans i Claudia priznali su da nisu znali za bolnički dress code, no nakon što su vidjeli obavijest na ulazu, odlučili su ga poštovati.
Neugodan zadatak upozoravanja i vraćanja pacijenata obavljaju zaštitari, a iz bolnice posebno naglašavaju kako se ova pravila ne primjenjuju u hitnim slučajevima, kada je zdravstvena pomoć prioritet bez obzira na odjeću osobe koja dolazi u bolnicu.