KBC Split vraća pacijente s pregleda zbog odjeće: 'Ljudi nam dolaze i u kupaćim kostimima'

Iz bolnice ističu kako se pravila ne razlikuju od onih koja vrijede u drugim javnim institucijama te naglašavaju da se od pacijenata i posjetitelja očekuje pristojna odjeća, javlja Nova TV.

'Dakle, mi imamo zaista slučajeva da ljudi dolaze u izrazito kratkim hlačama, u majicama potpuno golih ramena, golog trbuha. Imamo slučajeva i kad doslovno dolaze u kupaćim kostimima. I to zaista nije primjereno', rekla je glasnogovornica KBC-a Split Kristina Bitanga.

Dodala je kako se takve osobe na ulazu zamole da se prikladno odjenu te da se potom vrate na pregled ili drugu zdravstvenu uslugu.