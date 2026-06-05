HUBOL: Ako liječnici odlaze, prvo pitanje ne smije biti kako ih kazniti, nego zašto idu

Iz Hrvatske udruge bolničkih liječnika poručili su u petak da se problem odlazaka liječnika iz bolnica ne može rješavati prisilom, prijetnjama i kažnjavanjem liječnika nakon završetka specijalizacije, nego boljim upravljanjem zdravstvenim ustanovama i kvalitetnijim uvjetima rada
U HUBOL-u smatraju i da se rasprava o odlascima mladih liječnika nakon specijalizacije pogrešno svodi na pitanje njihove navodne nezahvalnosti prema ustanovama koje su ih školovale, dok se zanemaruju stvarni razlozi odlaska.
"Ako liječnici odlaze iz pojedinih bolnica, prvo pitanje ne smije biti kako ih kazniti, nego zašto iz tih bolnica odlaze", upozorili su iz HUBOL-a te kao moguće razloge naveli lošu organizaciju rada, preopterećenost, neravnomjernu raspodjelu poslova, nedostatak mentorstva, mobbing i dugogodišnje nerješavanja problema na odjelima.
Ocijenili su i da nemogućnost zadržavanja liječnika u pojedinim ustanovama, prije svega, ukazuje na probleme u upravljanju te naglasili da je odgovornost za dostupnost zdravstvene zaštite na državi, Ministarstvu zdravstva i upravama bolnica.
Velik broj liječnika nakon završetka specijalizacije ne napušta javni zdravstveni sustav nego prelazi iz jedne javne ustanove u drugu zbog čega njihovo znanje i iskustvo ostaju dostupni pacijentima, naglasili su te dodali da podaci o migracijama liječnika pokazuju da je nakon ukidanja, kako ih nazivaju, "robovlasničkih ugovora" i povećanja plaća zaustavljen dugogodišnji trend odlazaka liječnika u inozemstvo.
"Bolnice koje žele zadržati liječnike moraju se prestati ponašati kao da je dovoljno raspisati specijalizaciju, a zatim godinama ignorirati uvjete u kojima ti liječnici rade", naglasili su te dodali da specijalizanti svakodnevno rade s pacijentima, dežuraju, pokrivaju odjele, ambulante i hitne službe te u mnogim ustanovama nose velik dio posla "bez kojega sustav ne bi mogao funkcionirati".
Zbog toga, naglasili su iz HUBOL-a, bolnice moraju kontinuirano poboljšavati uvjete rada što uključuje kvalitetno mentorstvo, pravednu raspodjelu posla, zaštitu od mobinga, mogućnosti profesionalnog napredovanja, prihvatljivo radno opterećenje te stimulacije za rad u sredinama u kojima nedostaje liječnika.
"Hrvatskom zdravstvu ne nedostaje represije prema liječnicima. Nedostaje mu dobrog upravljanja, odgovornosti ravnatelja, stimulacija za liječnike i stvarne brige za uvjete rada zdravstvenih djelatnika i liječenje pacijenata", stoji u priopćenju iz HUBOL-a.