HUBOL: Ako liječnici odlaze, prvo pitanje ne smije biti kako ih kazniti, nego zašto idu

U HUBOL-u smatraju i da se rasprava o odlascima mladih liječnika nakon specijalizacije pogrešno svodi na pitanje njihove navodne nezahvalnosti prema ustanovama koje su ih školovale, dok se zanemaruju stvarni razlozi odlaska.

"Ako liječnici odlaze iz pojedinih bolnica, prvo pitanje ne smije biti kako ih kazniti, nego zašto iz tih bolnica odlaze", upozorili su iz HUBOL-a te kao moguće razloge naveli lošu organizaciju rada, preopterećenost, neravnomjernu raspodjelu poslova, nedostatak mentorstva, mobbing i dugogodišnje nerješavanja problema na odjelima.

Ocijenili su i da nemogućnost zadržavanja liječnika u pojedinim ustanovama, prije svega, ukazuje na probleme u upravljanju te naglasili da je odgovornost za dostupnost zdravstvene zaštite na državi, Ministarstvu zdravstva i upravama bolnica.