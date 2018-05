Karl Marx - heroj ili zločinac?

Njemačka se priprema za obilježavanje 200. godišnjice rođenja Karla Marxa, ali nasljeđe revolucionarnog filozofa izaziva podjele i više od četvrt stoljeća nakon pada Berlinskog zida.

"Nije nam to trebalo", kaže umirovljenica Helene Schmidt (76).

Njima je, čini se, najveći trn u oku Marxov golemi spomenik, visok pet i pol metara, koji će biti otkriven u subotu. Dar je to komunističke Kine.

Studentica Sandra Konrad (22) ne dvoji, pak, o Marxovoj povijesnoj važnosti. "On je sastavio sjajan manifest i nitko ne može protiv toga. Ne smijemo ga zaboraviti", rekla je.

"Majka mi je jednom rekla da je Marx je komunist i to je bilo sve. A sada se uzdiže pred nama", kaže 92-godišnja Anne-Lise, pomalo zbunjena impozantnim spomenikom. Ona je odrasla na zapadu, gdje se o Marxu nije mnogo govorilo.

Ponovo aktualan

Stariji naraštaji u zapadnoj Njemačkoj nisu mnogo učili o Marxovim djelima poput Komunističkog manifesta i Kapitala. Nakon ujedinjenja Njemačke to se promijenilo.

Neobuzadni kapitalizam i nezadovoljstvo koje generira obnovili su interes za Marxove radove posvećene ugnjevatanju radničke klase i nejednakosti. Posebno je to vidljivo u zadnjem desetljeću.

Marxove teorije, nastale u vrijeme punog zamaha industrijske revolucije u 19. stoljeću, nailaze na dobar odjek u današnje vrijeme novih društvenih i političkih previranja.

"Sigurno je u tome veliku ulogu imala ekonomska i financijska kriza 2008. godine kada su ugledni suvremeni ekonomisti imali riječi hvale za Marxove teorije", tvrdi Rainer Auts, kustos izložbe o Marxovu životu, radu i nasljeđu.

Ali na bivšem istoku, gdje su biste krupna bradata čovjeka s kovrčavom kosom nalik grivi bile neizostavan ukras svake škole, naglašavaju štetu koju su izazvale Marxove ideje.

"Karl Marx izgradio je temelj na kojem su se posljedično razvile sve komunističke diktature", kaže Dieter Dombrovski, predsjednik Zajednice žrtava komunističke tiranije.

"On je samo pisao, naravno, nije provodio svoje ideje, ali zato su to učinile komunističke diktature od riječi do riječi".

"Po današnjem kaznenom zakonu, poticatelj na zločin bit će osuđen baš kao i izvršitelj. I to je ispravno", govori Dombrovski koji je i sam iskusio istočnonjemački zatvor i tvrdi da su komunistički režimi pobili više ljudi od Hitlera.

I njega smeta spomenik koji će u subotu biti otkriven u Trieru. "U Njemačkoj podizanjem spomenika nekome odajete počast. To znači da grad Trier slavi Karla Marxa i njegova djela", naglašava Dombrovski i optužuje gradske vlasti da to rade samo kako bi privukle kineske turiste.