Prošlo je 170 godina od objave Komunističkog manifesta; što nam on danas znači i zašto ga čitati?

Ovih dana obilježava se 170 godina od objavljivanja Manifesta Komunističke partije, jednog od najutjecajnijih političkih traktata koje je objavila Komunistička partija, a napisali ga utemeljitelji teorije komunizma, Karl Marx i Friedrich Engels. Koliko je Komunistički manifest aktualan i danas, postoji li njegova alternativa u suvremenom društvu te kakva je njegova budućnost, za tportal analizira Katarina Peović Vuković, docentica na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta u Rijeci

'Danas, kada se šire floskule poput one o nepostojanju sukoba između rada i kapitala, izuzetno je važno vratiti se na ovaj jednostavan teorijski i praktični tekst koji tumači zašto takve floskule nemaju smisla. Takve 'opće istine' danas se moraju dovesti u pitanje, a djelo Karla Marxa i Friedricha Engelsa daje temelj za to. Što se tiče same obrazovne vrijednosti 'Manifesta' - to je izuzetno vrijedan dokument jer na jednostavan način tumači kompleksne izvode. 'Manifest' pokazuje kako je moguće da intelektualci 'prevode' neke teorijske koncepte u jednostavan i razumljiv jezik. Na taj način se omogućava to da se u politički život uključe radnici, siromašni, deprivilegirani', naglašava sugovornica, dodajući kako danas svi daju dijagnozu, ali nitko ne daje recept, a to je prema njezinim riječima djelomično tako zato što smo izgubili doticaj s revolucionarnom teorijom.

Marx je zapisao kako kapitalizam, ukoliko se želi održati, mora ući u svaki kutak planeta i podrediti je svojem načinu operiranja. Kada, prema Marxu, kapitalizam zavlada svim tržištima i postane globalan, ponestat će mu prostora za ekspanziju, nakon čega slijedi njegov konačni pad. Stoga nas je zanimalo je li on u pravu kad predviđa kolaps kapitalizma te postoji li alternativa postojećem sustavu?

Problemi tranzicije

'Što se tiče širenja kapitala na nova područja – kapital se mora širiti i to je njegov imperativ. Kapital nije, kako se pogrešno shvaća, suma novca koju netko ima, već je to ona suma koja se teži oploditi i zbilja se to, između ostalog, zbiva širenjem na druga geografska područja. Jugoistočna Europa je političko-ekonomski rezervoar za zemlje zapadne Europe – kapital se tu širi na nova tržišta. Kada iscrpi sve mogućnosti, kreće dalje. Kapital se ne širi samo geografski, već i na nova društvena područja, privatizirajući javne usluge poput zdravstva, školstva i socijalne brige', mišljenja je Peović Vuković, dodajući da Marx u svojem radu nije pomno izučio kako se zbiva tranzicija iz kapitalizma u komunizam i manje je davao upute za alternativnu ekonomiju socijalizma i komunizma te se njegovo djelo, pogotovo temeljna studija 'Kapital', više bavilo kritikom (kapitalističkog) načina proizvodnje i kritikom (kapitalističke) političke ekonomije.

Ipak, ističe tportalova sugovornica, Marx je dao neke upute za to kako može doći do tranzicije – jedan od temeljnih načina je konflikt do kojeg dolazi zbog razvoja kapitalizma.

Peović Vuković ističe da Marx i Engels u 'Manifestu' pišu kako moderno građansko društvo više nije u stanju obuzdati podzemne sile koje je samo prizvalo te kako su Marxa najviše kritizirali upravo zbog te neostvarene predikcije iako ona sadrži također vrijednu lekciju. Naime, Marx ne tvrdi da se povijest razvija pravolinijski i da jedno dovodi do drugog, već da postoji društvena dinamika u kojoj moderno građansko društvo i kapitalizam proizvode alate svoje destrukcije.