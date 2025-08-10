Provedena anketa u Njemačkoj: Evo koliko Nijemaca podržava priznanje Palestine

U anketi Instituta Forsa za časopis za vanjsku politiku Internationale Politik, 54 posto ispitanika odgovorilo je s "Da" na pitanje: "Treba li Njemačka sada priznati Palestinu kao državu?"

Trideset i jedan posto protivi se toj ideji. Anketa je provedena na 1001 osobi u Njemačkoj krajem srpnja.

Podrška je nešto veća u istočnoj Njemačkoj (59 posto) nego u zapadnoj (53 posto). Također je posebno visoka među onima u dobi od 18 do 29 godina (60 posto) i među osobama starijim od 60 godina (58 posto).

Među pristašama stranke Ljevica, 85% ispitanika je za priznanje. Podrška je također visoka među biračima Zelenih (66%) i Socijaldemokrata (52%).

Podrška je niža među pristašama konzervativnog saveza CDU/CSU (48%) i krajnje desne Alternative za Njemačku (45%).