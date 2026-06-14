Kaos u Ženevi: Prosvjednici zapalili Teslu i razbili prozore UN-a, policija ispalila suzavac

Oko 20.000 ljudi okupilo se na prosvjedu koji je u početku bio miroljubiv, no tijekom kojeg su prosvjednici kasnije ciljali ono što su smatrali da su simboli kapitalizma i multilateralizma, uključujući i parkiran Tesla automobil i urede UN-a.

Prosvjednici su iščupali cigle iz tla kako bi ih bacili na policiju, dok su djeca plakala od suzavca koji je ispunio sunčane ulice Ženeve, rekao je jedan svjedok.

Prosvjednici su rekli da su došli prosvjedovati protiv G7 kao simbola koncentrirane političke i gospodarske moći. Prošli tjedan vlasnik Tesle, Elon Musk, koji je radio kao savjetnik američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, postao je prvi svjetski bilijunaš.

'Za mene, to je sastanak bogatih koji pokazuje još jednom kako bogati mogu postati bogatiji, dok se siromašni ignoriraju', rekla je prosvjednica Pippa Saugy.

Samit koji će se održati od 15. do 17. lipnja u Evian-les-Bains na obali Ženevskog jezera, okupit će čelnike Francuske, Britanije, Kanade, Njemačke, Italije, Japana i SAD-a, uz Europsku uniju.