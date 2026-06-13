Samit u Francuskoj: Trump i Zelenski opet oči u oči

Trump bi trebao otputovati u Evian u Francusku na samit G7 zemalja nakon priredbe mješovitih borilačkih vještina u nedjelju u Bijeloj kući.

Razgovarat će s brojnim europskim čelnicima s kojima se prepirao po pitanju trgovine, carina, Ukrajine i NATO-a otkad se vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine. Sudjelovat će i na radnoj sjednici u utorak sa Zelenskim i čelnicima G7 zemalja. Sastanak će se održati u trenutku kad je rusko napredovanje u Ukrajini usporilo, a Ukrajina traži više vojnih sredstava od svojih saveznika.

Jedan od viših američkih dužnosnika, koji je izvijestio novinare o Trumpovom putu pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su ruska napredovanja 'više manje stala'.