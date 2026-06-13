Samit u Francuskoj: Trump i Zelenski opet oči u oči

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s bliskoistočnim čelnicima i prisustvovati radnom sastanku s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tijekom samita zemalja skupine G7 u Francuskoj sljedeći tjedan, rekli su viši dužnosnici američke administracije u subotu
Trump bi trebao otputovati u Evian u Francusku na samit G7 zemalja nakon priredbe mješovitih borilačkih vještina u nedjelju u Bijeloj kući.
Razgovarat će s brojnim europskim čelnicima s kojima se prepirao po pitanju trgovine, carina, Ukrajine i NATO-a otkad se vratio u Bijelu kuću početkom 2025. godine. Sudjelovat će i na radnoj sjednici u utorak sa Zelenskim i čelnicima G7 zemalja. Sastanak će se održati u trenutku kad je rusko napredovanje u Ukrajini usporilo, a Ukrajina traži više vojnih sredstava od svojih saveznika.
Jedan od viših američkih dužnosnika, koji je izvijestio novinare o Trumpovom putu pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su ruska napredovanja 'više manje stala'.
'Želimo da se rat završi što je prije moguće', rekao je dužnosnik.
Trump je imao turbulentne odnose sa Zelenskim. S ukrajinskim predsjednikom nije planiran bilateralni sastanak, no dvojica čelnika mogla bi se sastati na marginama samita, rekli su dužnosnici.
Rekli su da će se Trump sastati odvojeno s čelnicima Egipta, Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Francuske i Indije.
Trump je na summitu planirao pokrenuti pitanja od zajedničkog značaja, uključujući gospodarski rast i razvoj, otpornost lanca opskrbe, ilegalne migracije i umjetne inteligencije, rekao je jedan od dužnosnika. Također je planirao raditi na jačanju otpornosti lanca opskrbe za ključne minerale potrebne za napredne tehnologije.
Trump je planirao sudjelovati na večeri s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Versajskoj palači u srijedu, prije nego što se vrati u Washington, rekli su dužnosnici.