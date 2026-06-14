G7, EU i NATO

Pred Ukrajinom su ključni tjedni: Zelenski kreće u diplomatsku ofenzivu

I.V./Hina

14.06.2026 u 07:48

Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron
Friedrich Merz, Volodimir Zelenski, Keir Starmer, Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: NEIL HALL
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da u nadolazećim tjednima planira intenzivne razgovore s partnerskim državama na nizu sastanaka na visokoj razini

On je u subotu rekao da će se rasprave usredotočiti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa.

Kijev također traži napredak u sporazumima koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih dronova, rekao je tijekom večernjeg obraćanja.

Posebno se osvrnuo na sastanak Grupe sedam (G7) vodećih industrijaliziranih demokracija u Francuskoj početkom tjedna, nakon čega slijedi samit EU-a u Bruxellesu.

Zelenski je također spomenuo samit NATO-a u Turskoj u drugom tjednu srpnja.

Ukrajina se već više od četiri godine brani od ruske invazije uz podršku Zapada.

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