Pred Ukrajinom su ključni tjedni: Zelenski kreće u diplomatsku ofenzivu

On je u subotu rekao da će se rasprave usredotočiti na nove sankcije protiv Rusije, povećanu podršku Ukrajini, a posebno protuzračnu obranu i oružje dugog dometa.

Kijev također traži napredak u sporazumima koji bi omogućili ulaganja u ukrajinsku proizvodnju dronova u zamjenu za isporuku gotovih dronova, rekao je tijekom večernjeg obraćanja.

Posebno se osvrnuo na sastanak Grupe sedam (G7) vodećih industrijaliziranih demokracija u Francuskoj početkom tjedna, nakon čega slijedi samit EU-a u Bruxellesu.

Zelenski je također spomenuo samit NATO-a u Turskoj u drugom tjednu srpnja.

Ukrajina se već više od četiri godine brani od ruske invazije uz podršku Zapada.