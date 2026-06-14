Ženeva u pripravnosti: Očekuje se 50 tisuća prosvjednika protiv G7

Demonstracije se održavaju u Ženevi jer je Francuska odbila izdati dozvole za bilo kakve prosvjede u blizini mjesta održavanja samita G7, priopćile su ženevske gradske vlasti, kritizirajući tu odluku.

Ženeva se nalazi pedesetak kilometara jugozapadno od Éviana.

Ženevska zračna luka uz to će u ponedjeljak biti mjesto dolaska svjetskih lidera koji sudjeluju na samitu i njihovih izaslanstava, budući da je to najbliža zračna luka.

Središte Ženeve danima je u izvanrednom stanju, stotine luksuznih trgovina i banaka, hotela i supermarketa oblijepile su svoje fasade i izloge šperpločama u strahu od nemira.

Povodom samita u Évianu 2003. godine prosvjedi su također bili u Ženevi pri čemu su izgrednici razbijali prozore, pljačkali trgovine i uzrokovali milijunsku štetu u gradu.