Kaos na njemačkim željeznicama: Zbog tehničkog kvara zaustavljeni vlakovi diljem zemlje

Zbog poremećaja u sustavu, brojni vlakovi zaustavljeni su na kolodvorima, a putnici su se suočili s kašnjenjima i neizvjesnošću dok su tehničke službe pokušavale što prije otkloniti problem, prenosi agencija dpa.

Iz Deutsche Bahna poručili su da njihovi stručnjaci rade 'punom brzinom' na sanaciji kvara te da će javnost o razvoju situacije obavijestiti čim budu dostupne nove informacije.