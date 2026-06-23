ne zna se uzrok kvara

Kaos na njemačkim željeznicama: Zbog tehničkog kvara zaustavljeni vlakovi diljem zemlje

M.Či.

23.06.2026 u 23:53

Deutsche Bahn
Deutsche Bahn Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER
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Željeznički promet diljem Njemačke u utorak navečer stao je nakon ozbiljnog tehničkog kvara koji je pogodio komunikacijski sustav Deutsche Bahna

Zbog poremećaja u sustavu, brojni vlakovi zaustavljeni su na kolodvorima, a putnici su se suočili s kašnjenjima i neizvjesnošću dok su tehničke službe pokušavale što prije otkloniti problem, prenosi agencija dpa.

Iz Deutsche Bahna poručili su da njihovi stručnjaci rade 'punom brzinom' na sanaciji kvara te da će javnost o razvoju situacije obavijestiti čim budu dostupne nove informacije.

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Prema prvim informacijama, prekid je pogodio GSM-R, ključni digitalni radio sustav koji se koristi za komunikaciju i upravljanje željezničkim prometom na mreži Deutsche Bahna. Upravo taj sustav omogućuje sigurnu koordinaciju vlakova i željezničkog osoblja, zbog čega je promet iz predostrožnosti privremeno obustavljen na području cijele zemlje.

Uzrok kvara zasad nije poznat.

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