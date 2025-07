Kandidatu za gradonačelnika New Yorka žele ukinuti američko državljanstvo?

Kontroverze oko njegovog imigracijskog statusa uslijedile su nakon niza islamofobnih napada zbog njegove muslimanske vjere. Ti su napadi krenuli nakon njegove pobjede na prošlotjednim predizborima za gradonačelnika New Yorka, kada je završio prvi u konkurenciji među kojom je bio i Andrew Cuomo, bivši guverner države New York i favorit demokratskog establišmenta.

Propitivanje Mamdanijevog imigracijskog statusa krenulo je i nakon što je Trumpova administracija naložila odvjetnicima da daju prioritet denaturalizaciji američkih državljana rođenih u inozemstvu koji su počinili određene zločine. Dopis Ministarstva pravosuđa nalaže odvjetnicima da pokrenu postupke protiv naturaliziranih građana za koje se sumnja da su 'nezakonito došli do naturalizacije' ili da su to učinili 'prikrivanjem bitnih činjenicae ili namjernim lažnim predstavljanjem'.

'Treba ga deportirati!'

Ogles je pisao glavnoj državnoj odvjetnici Pam Bondi, tražeći istragu protiv Mamdanija nakon njegove pobjede na demokratskim predizborima za gradonačelnika, uz obrazloženje da je 'možda dobio američko državljanstvo namjernim lažnim predstavljanjem ili prikrivanjem materijalne podrške terorizmu'.

Kao dokaz, naveo je Mamdanijevu rap pjesmu pod nazivom 'my love to the Holy Land five', u kojoj je članove zaklade osuđene za podršku Hamasu nazvao 'mojim dečkima'. Također se osvrnuo na Mamdanijevo odbijanje da osudi frazu 'globalizirajte intifadu'.

U popratnoj objavi na X-u, Ogles je napisao: 'Zohran 'mali Muhammed' Mamdani je antisemit, socijalist, komunist koji će uništiti veliki grad New York. Treba ga deportirati.'

Na pitanje o Oglesovom pozivu, glasnogovornica Bijele kuće je kazala: 'Nisam vidjela te tvrdnje, ali ako su istinite, sigurno je to nešto što bi trebalo istražiti.'