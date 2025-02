Trump želi ukinuti državljanstvo rođenjem. Pravnici to kritiziraju. Ovako ostatak svijeta stoji po tom pitanju

Državljanstvo po rođenju širom svijeta

Državljanstvo po rođenju, ili jus soli, nije globalna norma. SAD je jedna od 30-ak zemalja, a većina ih je u Sjevernoj i Južnoj Americi, koje automatski dodjeljuju državljanstvo svima koji su rođeni unutar njihovih granica. Nasuprot tome, mnoge zemlje u Aziji, Europi i dijelovima Afrike pridržavaju se načela jus sanguinis, prema kojem djeca nasljeđuju državljanstvo od roditelja, bez obzira na mjesto rođenja. Druge zemlje imaju kombinaciju tih načela, također dajući državljanstvo djeci stalnih stanovnika.

Profesor sociologije na Kalifornijskom sveučilištu u San Diegu John Skrentny vjeruje da, iako je državljanstvo po rođenju uobičajeno u cijeloj Americi, 'svaka nacionalna država imala je svoj jedinstven put do toga'.

'Naprimjer, neki su u to pravo uključivali robove i bivše robove, neki nisu. Povijest je komplicirana', kaže Skrentny. U SAD-u je usvojen 14. amandman upravo da bi se riješio pravni status oslobođenih robova.

Međutim dodaje da je svima prilikom postavljanja takvog prava zajednička bila 'izgradnja nacionalne države iz bivše kolonije'.

'Morali su strateški razmišljati koga uključiti, a koga isključiti te kako stvoriti nacionalnu državu kojom se može upravljati. Za mnoge je (zemlje) državljanstvo po rođenju, temeljeno na rođenju na njihovom teritoriju, stvoreno za ciljeve izgradnje države', dodaje.

'Kod nekih je državljanstvo po rođenju potaknulo useljavanje iz Europe, a kod drugih je osiguralo to da će domorodačko stanovništvo i bivši robovi, kao i njihova djeca, biti uključeni kao punopravni članovi društva, a ne ostati bez državljanstva. Bila je to posebna strategija za određeno vrijeme, a to je vrijeme možda prošlo', poručuje.