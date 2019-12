Kako to izgleda u brojkama? Prosvjetni sindikati iznijeli detalje dogovora s Vladom, Ribić napao rulju s Facebooka

Sindikat znanosti i obrazovanja iznio je detalje dogovora s Vladom. Kako su rekli, plaće će rasti kroz idućih 14 mjeseci kroz 3 osnove. Smatraju kako su ostvarili najveći rast plaće u posljednjih 20 godina

Predsjednik Sindikata znanosti i obrazovanja Vilim Ribić zahvalio je svima te rekao kako su postigli ono što nitko nije posljednjih 20 godina.

'Primarno to je štrajk kolega u prosvjeti', rekao je te dodao kako je to najuspješnija sindikalna akcija u povijesti Hrvatske, a sindikat kojem je na čelu mu se priključio u drugoj fazi pod pritiskom članova.

'Ono na što se, pored pozitivnih vibracija, želimo osvrnuti su i negativne vibracije koje su iznenađujuće. To su brze, nagle, neinformirane i neupućene reakcije ljudi prije nego što su dobili informacije od svojih sindikata'', rekao je Ribić. 'Ovakav rast nenastavno osoblje imalo je zadnji put prije 20 godina. Unatoč tome, pričaju o izdaji. To je frapantno apsurdno. Rulja s društvenih mreža ima ambiciju okupiti ljude umjesto sindikata. Oni će organizirati ljude bolje nego sindikati? Što to nisu učinili prije?', bio je oštar Ribić.

'S gorčinom konstatiram, zar taj dio ljudi, iz onih Nastavnici.org, zar oni odgajaju našu djecu? Taj izljev primitivizma, neznanja, takvi ljudi odgajaju našu djecu?', istaknuo je Ribić zaključivši kako je kompromis uvijek dio dogovora, 'kompromis je da se ne ide na referendum'.