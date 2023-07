Kako je jedna country pjesma pokrenula novo poglavlje u američkim kulturnim ratovima

Uklonjeni isječak snimljen je u Atlanti tijekom prosvjeda diljem zemlje koji su uslijedili nakon ubojstva Georgea Floyda u svibnju 2020. godine.

Jason Aldean našao se u središtu kontroverzi zbog svoje nove pjesme "Try That In a Small Town" (Pokušaj to u malom gradu). Pjesma je izazvala naslove zbog svog lirskog sadržaja, kao i popratnog videa koji prikazuje snimke vijesti s prosvjeda i pljački. Pjesma je bila vani oko dva mjeseca prije nego što je izbila halabuka. Aldean, koji se identificira kao konzervativac, stvorio je još jedno poglavlje u američkim kulturnim ratovima.

Country Music televizija prestala je emitirati video spot prošli tjedan, ali nije potvrdila da je to učinila kao odgovor na reakciju protiv pjesme, piše NYT. Mreža i diskografska kuća gospodina Aldeana, BBR Music Group, nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar u srijedu. U izjavi za The Washington Post, koji je izvijestio o promjenama u videu, BBR je rekao da je "video snimak montiran zbog problema s odobrenjem autorskih prava treće strane."