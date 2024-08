Uhićena žena koja je u Splitu rasistički vrijeđala turistkinju iz Azije

'Najprije mi je usred trgovine govorila da ovdje nisam dobrodošla, da sam žuto govno i da nemam nikakva prava, a onda me pljunula. Žao mi je što nisam to snimila jer tko je mogao očekivati da će i se to dogoditi. Najprije mi se unijela u lice u dužini lakta, a onda me i pljunula', rekla je Azijatkinja na snimci